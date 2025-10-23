Politique



Cameroun : le député Abe Michael Ndra enlevé et exécuté

Des séparatistes ont kidnappé le parlementaire à la suite de l’élection présidentielle et l’ont tué. Sa famille aurait versé une…

Publié par JDC
le: 23 octobre 2025
Le député Abe Michael a été enlevé et tué assnat.cm

Des séparatistes ont kidnappé le parlementaire à la suite de l’élection présidentielle et l’ont tué. Sa famille aurait versé une partie de la rançon exigée.

 

Le député Abe Michael Nndra, député dans la circonscription spéciale Ako/Mesaje dans la région du Nord-Ouest a été exécuté par des présumés séparatistes. Enlevé peu après le scrutin présidentiel du 12 octobre dernier dans la localité de Ndu département du Donga Mantung alors qu’il revenait de ses activités politiques, le député a été conduit vers une destination inconnue. Au moment de son enlèvement, il était en compagnie d’autres personnes avec lesquelles il effectuait le voyage. Ces dernières aussi ont été kidnappées.

Les ravisseurs auraient demandé une rançon de 15 millions de francs Cfa pour sa libération. D’autres montants auraient été demandés aux autres personnes kidnappées dont le sort n’est pas connu jusqu’à présent.

D’après nos sources, la famille de l’homme politique a confié avoir pu réunir six millions de francs qu’elle a remis aux ravisseurs. Mais, même après avoir reçu cette somme, ils continuaient de mettre la pression pour avoir le reste d’argent exigé pour la libération du député. Ils ont fini par donner la mort au parlementaire membre de la commission des finances et du budget à l’Assemblée nationale. Il était connu pour ses activités en faveur de la paix ainsi que la réalisation des projets de développement dans sa circonscription.  Une enquête est ouverte aux fins d’identifier les ravisseurs et libérer les autres personnes détenues.

