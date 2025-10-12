Cameroun : le DG des élections exprime sa satisfaction au terme des opérations de vote

Le directeur général des élections, Erik Essousse a fait une déclaration après la fermeture des bureaux de vote pour faire le point du déroulement de l’élection.

Le point du déroulement de l’élection présidentielle ce 12 octobre 2025 du directeur général des élections fait état d’un scrutin qui s’est déroulé dans « de très bonnes conditions » et dans le respect « des fondamentaux d’une élection classique ». Cela se vérifie par le respect des heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote, la disponibilité du matériel électoral, la liberté de vote des électeurs, l’ordre, le calme, la discipline qui ont régné sur l’ensemble du territoire national.

En raison de cette réussite de l’organisation de l’élection, le directeur général des élections exprime sa satisfaction à l’endroit de tous les acteurs qui ont contribué à ce résultat positif. Erik Essousse a pensé à l’implication constante du Conseil électoral, du personnel d’Élections Cameroon. Sans oublier l’accompagnement des partis politiques, de l’administration, des forces de maintien de l’ordre, des organisations de la société civile, du système des Nations Unies, des observateurs électoraux, et les médias. Ils ont tous concouru à la réussite « d’une élection apaisée, transparente, inclusive et crédible ».

A présent, les commissions locales de vote vont transmettre les procès-verbaux aux commissions départementales de supervision de vote. Ces dernières vont ensuite transmettre leurs procès-verbaux à la commission nationale de recensement des votes. « Le Conseil constitutionnel est le seul organe habilité à proclamer les résultats de l’élection présidentielle 15 jours au plus tard à compter de la date de clôture du scrutin », a rappelé le directeur général des élections.