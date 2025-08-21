Cameroun : le DGSN suspend les congés et permissions d’absence à tous les policiers

Martin Mbarga Nguele, le délégué général à la Sûreté nationale, a adressé le message instituant cette interdiction à tous les responsables de la Sûreté nationale.

Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarga Nguele, suspend la délivrance des permissions d’absence et les départs en congés à tout le personnel de la Sûreté nationale du 1er septembre au 31 octobre 2025. Cette décision est contenue dans un message porté dont la copie, accessible, est parvenue à notre rédaction.

La décision intervient dans le cadre de la tenue de l’élection présidentielle le 12 octobre 2025 au Cameroun. La période couvre deux mois dont un mois et une semaine avant le scrutin et trois semaines après ladite élection. Durant la période déterminée, tous les policiers doivent ainsi être en poste pour encadrer au plan sécuritaire le processus électoral dans les dix régions du pays. La période sera marquée par une forte mobilisation politique liée aux meetings durant les deux semaines qui précéderont le jour du scrutin.

Le jour du vote, le 12 octobre, environ 34 mille bureaux de vote seront ouverts et nécessiteront un encadrement pour que les opérations électorales se déroulent sans incidents. Après l’élection, la sécurisation des procès-verbaux ainsi que du matériel électoral nécessitera la mobilisation des forces de sécurité. La présence des mêmes éléments est nécessaire pour contrer toute volonté de nuire à la paix, à l’ordre public et à la sérénité.