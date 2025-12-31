Cameroun : le discours de fin d’année du président Paul Biya en trois points

Dans son adresse du 31 décembre 2025 à la Nation, le chef de l’État Paul Biya fait le bilan des réalisations de l’année qui vient de clôturer son septième mandat. Il présente les actions envisagées en 2026 et surtout lance une exhortation en faveur de la paix.

Dès l’entame de son discours ce dernier soir de l’année 2025, le président Paul Biya a rappelé son engagement à rester au service de la Nation et à poursuivre les efforts engagés l’année dernière et durant le précédent septennat. Au début du huitième mandat que le peuple vient de lui accorder, le locataire du palais de l’Unité se félicite « des progrès remarquables » réalisés avec son peuple sur divers plans.

Progrès réalisés

Au plan politique, l’homme d’État cite la vitalité du système démocratique avec la réussite de l’organisation de l’élection présidentielle et des régionales de 2025. Et malgré les tensions post-électorales, « nous avons préservé ce que nous avons de plus précieux : l’unité, la paix et la stabilité », a-t-il déclaré.

Au plan sécuritaire, le président mentionne que les forces de défense et de sécurité ont poursuivi le combat contre le terrorisme.

Au plan économique, le chef de l’État relève l’amélioration du profil des finances publiques, la préservation des grands équilibres macroéconomiques, l’augmentation des ressources allouées au budget d’investissement, l’accroissement de l’offre en énergie et l’approvisionnement en eau entre autres. Cependant, conscient que beaucoup reste à faire, le président Paul Biya a annoncé des actions visant à améliorer les conditions de vie des populations.

Des efforts s’imposent

Au rang des efforts, Paul Biya annonce qu’un programme spécial de réhabilitation des axes routiers dégradés et de construction de nouvelles routes sera lancé au courant de l’année 2026. De même, pour améliorer la situation des femmes et des jeunes, le gouvernement veillera à la mise en œuvre du plan spécial de promotion de l’emploi des jeunes présenté le 06 novembre dernier et qui bénéficie déjà d’une prévision de 50 milliards de francs CFA dans le budget de l’État. Le montant est dédié au financement des premières tranches de projets initiés par les jeunes.

En dehors des jeunes et des femmes, les autres couches de la population accèderont aux postes et au emplois sur la base des critères de compétence, de probité et d’engagement au service de l’intérêt général. Sans oublier la lutte contre les inégalités sociales. Le gouvernement qui sera mis en place dans les prochains jours y veillera, a assuré le président.

Préservation de la paix et l’unité nationale

Le président de la République a lancé un appel à lutter contre le repli identitaire ainsi que les discours de haine qui fragilisent l’unité nationale. De même, l’homme d’État a pointé les menaces à la paix et à la stabilité à l’instar des crises sécuritaires dans l’Extrême-Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les troubles post-électorales, les atteintes à l’autorité de l’État, le recours à la violence, le non-respect de la loi et l’impunité. « Ce n’est pas acceptable ! L’œuvre de construction à laquelle nous sommes résolument engagés ne saurait s’accommoder du désordre, de l’indiscipline et de l’impunité », prévient le chef de l’État qui annonce une reprise en main rigoureuse sans délai. Aussi, Paul Biya exhorte ses compatriotes à tout mettre en œuvre pour préserver la paix et la stabilité.