Cameroun : le FSNC dément l’implication de Ouaissou Issa dans les troubles de Douala

Le Front pour le salut national du Cameroun condamne plutôt une campagne de désinformation ciblant son coordonnateur régional du Littoral.

Certaines informations en circulation dans les réseaux sociaux et même via les médias classiques ont annoncé que Ouaissou Issa était le financier tapis derrière les troubles au siège de l’antenne communale d’Elections Cameroon de Douala 5è le 15 octobre dernier. Mais, la formation politique dont le concerné est le leader régional apporte un démenti formel. Ces accusations ne sont que « des allégations mensongères totalement dénuées de tout fondement ». Ouaissou Issa n’a jamais été interpellé ni recherché par quelque service que ce soit », déclare le parti de Issa Tchiroma Bakary.

Le parti dont le candidat à l’élection présidentielle revendique la victoire condamne cette campagne de désinformation. Cette dernière a pour but de porter atteinte à la réputation de ses responsables et à semer la confusion au sein de l’opinion publique. Les troubles ont eu lieu le 15 octobre 2025 au siège d’Elections Cameroon de la commune de Douala 5è. Des moto taximen ont pris d’assaut l’antenne communale après une fausse alerte prétextant des irrégularités dans le processus électoral. Des actes de violence ont perturbé la journée de travail avant l’intervention des forces de maintien de l’ordre qui ont interpellé 14 présumés meneurs de troubles.

Quelques heures après, les nouvelles ont présenté Ouaissou Issa comme étant la personnalité qui a orchestré et financé les incidents post électoraux de Douala. Ces derniers sont tout de même survenus dans un contexte de revendication de la victoire à l’élection présidentielle faite par le candidat Issa Tchiroma Bakary le 14 octobre dernier. La période entre la clôture du scrutin et les troubles de Douala étant marquée par la guerre des procès-verbaux tendant à démontrer la victoire de tel ou tel candidat, ainsi que la fraude électorale imputée par les soutiens d’un opposant au camp de la majorité présidentielle.