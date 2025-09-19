Cameroun : le gouvernement met à la disposition des journalistes un guide des bonnes pratiques journalistiques en période électorale

Le document a été présenté au cours d’une rencontre tripartite Elections Cameroon, ministère de la Communication et professionnels de médias le 18 septembre au ministère de la Communication.

Elections Cameroon, le ministère de la Communication et les professionnels de médias ont échangé au sujet de la couverture médiatique en période électorale. Les assises se sont tenues dans le cadre de la préparation des élections présidentielle du 12 octobre et régionales du 30 novembre. Leur objectif étant de préparer les différents scrutins dans les meilleures conditions, avoir un discours cohérent concernant les scrutins et assurer la crédibilité des processus électoraux, la transparence de l’information.

La vie de la nation, la période électorale marque un tournant démocratique important et met les professionnels de médias face à de nombreux défis liés à la gestion du flot d’information en circulation pendant cette période, la désinformation, la prolifération des fausses informations, la manipulation des consciences, les pressions de toutes sortes…

Pour éviter de tomber dans ces différents pièges, la coordination de la couverture médiatique « doit être responsable, équilibrée et inclusive de manière à garantir que toutes les sensibilités politiques puissent s’exprimer dans le respect des règles républicaines », a déclaré le directeur général des élections, Erik Essousse. Il fallait ainsi que « les parties en présence puissent se concerter pour arriver à avoir un code de conduite qui permette qu’on puisse couvrir les élections de manière objective, impartiale et de manière crédible, pour que notre démocratie puisse être toujours plus forte » a-t-il précisé.

Durant cette période, les professionnels de médias « doivent respecter les principes éthiques et déontologiques qui encadrent leur profession que sont le sens de l’équilibre, l’impartialité, la neutralité, l’objectivité… Par ailleurs, ils doivent faire preuve de rigueur dans le traitement de l’information, respecter les valeurs de la Républicaine. Ils doivent prendre une part importante dans la désinformation, la prolifération des fausses nouvelles, la manipulation des consciences et les discours de haine », a indiqué le secrétaire général du ministère de la Communication, Felix Zogo.

Pour accompagner les médias dans la couverture optimale des prochaines élections, les parties ont adopté un guide pratique proposé par le ministère de la Communication. Le document comprend quatre fiches. La première présente les dispositions préalables à prendre avant la couverture des échéances, la deuxième énonce les règles professionnelles déontologiques et principes éthiques à observer, la troisième insiste sur la connaissance du cadre juridique et institutionnel qui encadre les élections, et la quatrième donne des conseils pratiques à observer sur le terrain.

En dehors de ce guide, les patrons de presse et les journalistes ont été entretenus par l’expert dans le cadre de la lutte contre les deepfakes. Des outils numériques leur ont été proposés pour reconnaître les fausses informations sous les formes écrites, en images, voix et vidéos. Beaugas Orain Djoyoum, journaliste, entrepreneur de l’IA, a en qualité d’expert, recommandé aux professionnels de médias, une série de mesures pratiques à adopter.