Cameroun : le gouvernement ordonne la suspension du recrutement des auditeurs libres à l’ENS de Yaoundé

Le ministre d’État ministre de l’Enseignement supérieur a saisi par correspondance le directeur de l’École normale supérieure de Yaoundé à l’effet d’instruire cette suspension.

Dès l’année académique 2026-2027, l’École normale supérieure de l’université de Yaoundé 1 ne recrutera plus des auditeurs libres, ces jeunes qui intègrent l’école sur étude de dossiers pour se former à leurs frais. Le ministre d’État ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr. Jacques Fame Ndongo a demandé au directeur de l’ENS de « suspendre tout nouveau recrutement » de ces jeunes au regard « du nombre très élevé des auditeurs libres déjà formés ou en cours de formation et de la capacité d’encadrement dont dispose » l’ENS de Yaoundé.

D’après le ministre, la décision fait suite à la relance des concours dans les Ecoles normales supérieures et les Écoles normales supérieures d’enseignement technique. Reprise décidée par le chef de l’État et qui se matérialise par les arrêtés du 13 janvier 2026 ouvrant les concours de recrutement dans l’ensemble des ENS et des ENSET du pays.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





La suspension du recrutement des auditeurs libres vient intensifier le débat autour de la prise en compte dans la politique d’intégration des jeunes à la fonction publique de l’État des auditeurs libres déjà formés et en cours de formation. Durant ces trois dernières années, suite à la suspension des concours d’entrée des ENS et dans les ENSET, ces écoles ont néanmoins formé des milliers de jeunes sous le statut d’auditeurs libres. Le collectif d’auditeurs libres indique que ceux déjà formés atteignent environ 10 000 enseignants qui font face à la rudesse du marché de l’emploi.

Ces derniers revendiquent leur intégration au moment où le gouvernement a préféré ouvrir des concours pour recruter et former de nouveaux enseignants. Pourtant, au niveau des enseignements secondaires, les effectifs d’enseignants disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins dans les établissements scolaires. La désertion des postes constatée par le gouvernement, couplée à la révocation massive des enseignants ayant abandonné leurs postes, a davantage créé un déficit du personnel enseignant pouvant favoriser les recrutements.