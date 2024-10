Cameroun : le Cabinet civil et le gouvernement rassurent sur l’état de santé du président Paul Biya

Le ministre de la Communication et le ministre directeur du Cabinet civil de la présidence de la République ont réagi à la montée des rumeurs et des inquiétudes.

Le président de la République du Cameroun n’est ni malade, ni décédé comme l’ont annoncé « des personnes malveillantes » ou « des chaînes de télévision en quête d’une certaine reconnaissance au sein de l’opinion publique ». C’est ce qu’affirment le directeur Cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo et le Porte-parole du gouvernement, René Emmanuel Sadi. Dans deux communications rendues publiques le 8 octobre, les deux personnalités rassurent l’opinion sur l’état du chef de l’Etat.

« Le Cabinet civil de la présidence de la République tient à rassurer tous nos compatriotes ainsi que la communauté internationale sur l’excellent état de santé d chef de l’Etat qui travaille et vaque à ses occupations à Genève d’où il n’est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Beijing ». Le président de la République a quitté la République populaire de Chine le 8 septembre dernier. Il y a pris part au sommet de la coopération Chine-Afrique. Un mois après, le chef de l’Etat n’a pas donné de ses nouvelles. D’où les spéculations et rumeurs à quelques mois de l’élection présidentielle.

Pour sa part, « le gouvernement de la République affirme sans ambages que ces rumeurs relèvent du fantasme et de la pure imagination de leurs auteurs et entend ici y apporter un démenti formel (…) Le gouvernement tient à faire savoir qu’au lendemain du sommet Chine-Afrique auquel il a pris une part active, le chef de l’Etat s’est accordé un bref séjour privé en Europe. Pour autant, il demeure, comme de coutume, et où qu’il se trouve, attentif à l’évolution de la vie nationale ». Ainsi, le Porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi va plus loin. « Le chef de l’Etat se porte bien et rejoindra le Cameroun dans les tout prochains jours ».

A côté de cette sortie du gouvernement, le parti politique dont le chef de l’Etat est le président, le RDPC, a communiqué via les réseaux sociaux. Le secrétaire à la communication, le ministre d’Etat Jacques Fame Ndongo et le secrétaire général adjoint, le ministre Grégoire Owona ont démenti les rumeurs du décès du chef de l’Etat. Les deux responsables du parti proche du pouvoir ont condamné ces annonces et appelé les institutions à sanctionner les auteurs.