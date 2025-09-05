Cameroun : le groupe de Douala annonce la présentation du candidat consensuel de l’opposition le 13 septembre 2025

Les leaders du groupe vont saisir l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat de Ruben UM Nyobe pour révéler le résultat de leur médiation.

Un mois et une semaine séparent le peuple camerounais de l’élection présidentielle disputée jusque-là entre une opposition éparse et la majorité présidentielle, presque certaine d’obtenir le ticket pour exercer un 8è mandat. Dans ce contexte marqué par la division du côté de l’opposition, des concertations se déroulent. Des partis politiques et des organisations de la société civile tentent de trouver un moyen commun pour barrer la voie au parti au pouvoir.

Le Groupe de Douala, plateforme de médiation entre les partis politiques de l’opposition semble avoir trouvé l’astuce pouvant fédérer les énergies au sein de l’opposition. Les leaders du Groupe annoncent la présentation d’un candidat consensuel de l’opposition le 13 septembre 2025, date de l’assassinat du leader nationaliste Ruben UM Nyobe. Dans une communication en date du 1er septembre, les trois leaders du Groupe, Cyrill Sam Mbaka, Djeukam Tchameni et Anicet Ekane ont montré l’orientation à suivre par le candidat consensuel.

Ce dernier doit mettre en œuvre un programme commun de transition et de refondation du Cameroun. il s’engage entre autres à mener la campagne électorale comme chef d’une équipe collégiale faite de tous les membres de l’Union pour le changement 2025 ; donner la parole au peuple en convoquant des assises nationales et des états généraux socio-professionnels ; former un gouvernement d’union nationale de transition et de refondation pour mettre en œuvre le programme de refondation ; organiser un référendum constitutionnel et les élections générales dont une élection présidentielle à deux tours ; avoir un mandat unique de trois à cinq ans.

Le Groupe de Douala a fait un appel aux acteurs politiques et à ceux de la société civile intéressés de se manifester. Du côté des partis politiques, sur invitation de la candidate Patricia Tomaïno Ndam Njoya, plusieurs candidats à l’élection ainsi que des partis politiques ont amorcé des concertations en vue de trouver un candidat consensuel. Mais, les discussions se poursuivent. Aucun résultat n’a été rendu public. Le candidat du MANIDEM recalé, Maurice Kamto, n’a pas non plus donné signe par rapport à une éventuelle alliance.