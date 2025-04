Cameroun : le lamido de Maroua demande de suspendre la mobilisation de 100 000 jeunes derrière Paul Biya

Le monarque a saisi le secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour demander le sursis de cet événement en exposant des réserves.

L’écho de la mobilisation de 100 000 jeunes derrière Paul Biya au cours d’un meeting du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Maroua le 10 mai prochain a résonné au siège du lamidat. A l’écoute de la nouvelle qui semble le surprendre, le lamido, membre du Comité central du Rdpc, marque son désaccord pour la réalisation du projet. Le chef traditionnel a saisi le secrétaire général du parti lui demandant de décider le sursis de l’événement pour diverses raisons.

D’abord, l’initiateur, elle n’a pas pris en compte les forces vives du département du Diamaré. Il n’a pas non plus consulté les autorités traditionnelles, politiques et militantes locales. Ensuite, la mobilisation a des apparences régionales. Mais, elle semble être aux yeux du lamido, une initiative strictement circonscrite aux militants et ressortissants du Mayo-Sava, département d’origine du promoteur. Ce que le lamido considère enfin comme une approche excluante et humiliante qui risque de fragiliser l’unité au sein du parti et entraîner la division entre les élites de la région.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Ces « manquements » ont conduit le lamido à proposer au secrétaire général du comité central de surseoir à la tenue de cette mobilisation prévue à la place des fêtes de Maroua pour maintenir la cohésion au sein du parti. La proposition du lamido arrive après le rejet de la mobilisation par certains jeunes de l’Extrême-Nord.

Mais, en dépit de ces vents contraires, les organisateurs tiennent à aller jusqu’au bout. Ils annoncent la prise en charge des jeunes couvrant leur transport, leur hébergement, leur restauration quotidienne. En plus, ils promettent des t-shirts et casquettes aux jeunes hommes et des pièces de pagne et t-shirts aux jeunes femmes. Enfin, ils annoncent remettre à la fin de l’événement 5 000 francs CFA de frais de participation à chaque jeune.