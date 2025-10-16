Cameroun : le magistrat Emile Essombe va présider la commission nationale de recensement général des votes

Le Conseil électoral d’Elections Cameroon a rendu publique le 15 octobre la résolution constatant la composition de la commission qui prend le relais pour le décompte final des votes.

Le processus conduisant à la proclamation des résultats de l’élection présidentielle s’achemine vers la commission nationale de recensement général des votes. Celle-ci clôture la centralisation des résultats et transmet les procès-verbaux nationaux au Conseil constitutionnel. Pour l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, la commission est placée sous la présidence d’Emile Essombe, magistrat hors hiérarchie et pilier du Conseil constitutionnel depuis sa mise en fonction en 2018. Représentant du Conseil constitutionnel dans la commission, il a été désigné par le président dudit Conseil, Clément Atangana.

Le natif de Bonaberi dans le département du Wouri, région du Littoral, était l’un des plus jeunes membres du Conseil des sages lorsqu’il ouvrait ses portes il y a sept ans. Né le 22 mars 1961, il a fait ses preuves au sein de la magistrature qu’il a intégré en 1990. Il a exercé entre autres, les fonctions de juge au tribunal de grande instance de Douala en 1998, président du tribunal de première instance et grande instance d’Abong-Mbang en 2001, président du tribunal de première et grande instance de Mora en 2006. Puis il a été appelé en 2012 à exercer comme procureur général près la cour d’appel de l’Adamaoua, et entre 2014 et 2018, procureur général près la cour d’appel du Sud-Ouest. De là, il sera appelé pour siéger au Conseil constitutionnel. C’est donc cette figure qui va conduire la commission qui a la charge d’arrêter boucler le décompte des suffrages.

La commission se compose de deux magistrats de l’ordre judiciaire, Joseph Fongang Fonkwe magistrat hors hiérarchie, président de la chambre judiciaire, président de la section civile de ladite chambre de la Cour suprême et Charles Ondoua Obounou, magistrat hors hiérarchie président de la section du contentieux de la fonction publique de la chambre administrative, toujours à la Cour suprême. Ils ont été désignés par le Premier président, Daniel Mekobe Sone.

Cinq personnalités désignées par le ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji, vont représenter l’administration au sein de la commission. Ils sont Firmin Daniel Nganko, Gabriel François Litet, Gisèle Valérie Bekila, Oumarou Chinmoun et Salomon Issanda Issanda.

Cinq autres personnalités désignées par le directeur général des élections Erik Essousse, vont représenter Elections Cameroon dans cette instance, à savoir le directeur général adjoint des élections Abdoulkarimou, Enow Dikson Enow, Agathe Gaelle Amugu Abena, Nnomo née Minlang Christelle Iris Léopoldine et Michelle Arlette Essi née Ndzengue Ngoah.

Les 12 candidats à l’élection présidentielle du 12 octobre auront chacun un représentant au sein de la commission, désigné par lui ou par le parti politique.

Selon le Code électoral, la commission procède au décompte général des votes, au vu des procès-verbaux et des pièces annexes transmis par les commissions départementales de supervision. Elle redresse les erreurs matérielles éventuelles de décompte des votes.