Cameroun : le Minat remet du matériel de nettoyage aux sept communes de Yaoundé

Le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji a procédé ce 23 janvier à la remise du matériel destiné à l’enlèvement des ordures dans la capitale.

Les représentants des sept communes d’arrondissements de la ville de Yaoundé ont reçu ce vendredi une quantité de matériel pour renforcer les opérations de salubrité dans la ville aux sept collines. Le ministre de l’Administration territoriale a remis à ces municipalités un total de 700 brouettes, 700 pelles, 700 balais et 700 râteaux dont 100 brouettes, 100 pelles, 100 balais et 100 râteaux pour chacune des sept communes.

La distribution qui a eu lieu à l’esplanade de la communauté urbaine de Yaoundé s’inscrit dans le cadre de l’opération « Yaoundé ville propre » initiée par le président de la République. Sa mise en œuvre inclut le ministère de l’Administration territoriale, le ministère chargé du Développement urbain, les collectivités territoriales décentralisées, les autorités administratives ainsi que la population. L’opération vise à restaurer l’image d’une capitale propre et attractive atténuée par la multiplication des montagnes d’ordures.

Dans sa mise en œuvre, le ministre de l’Administration territoriale a déjà remis une dotation d’engins, de camions-bennes et du matériel léger aux mêmes communes. L’objectif de cette première dotation est toujours d’améliorer l’enlèvement des ordures dans la capitale, un travail qui semble avoir essoufflé les collectivités territoriales et dont les résultats ont incité le gouvernement à déployer des moyens supplémentaires.