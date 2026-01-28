Cameroun : le Minesup explique les quotas de sélection des 600 doctorants

Dans un entretien paru dans le quotidien bilingue Cameroon Tribune, le ministre d’État ministre de l’Enseignement supérieur, le Pr Jacques Fame Ndongo, explique sur quelle base ces quotas ont été fixés.

Pour l’année 2025-2026, le gouvernement camerounais procède à la sélection de 600 candidats pour le cycle doctorat dans les 11 universités d’État. Les procédures déjà engagées se poursuivent sur la base d’un chronogramme et des quotas, lesquels font l’objet de débat au sein de l’opinion et de réclamations par des titulaires de Masters indignés. Le ministre d’État, ministre de l’Enseignement supérieur, donne des clarifications à propos de ces quotas dans le quotidien Cameroon Tribune.

Selon le ministre d’État, le cycle doctorat est un cycle d’élite intellectuelle dont l’accès est conditionné par l’excellence académique. Dans ce sens, la sélection repose sur trois piliers à savoir le respect de la logique du système LMD qui consacre la sélection en doctorat ; l’exigence de qualité scientifique qui rime avec des effectifs réduits au profit d’un encadrement optimal ; et la réalité économique et stratégique.

Le chancelier des ordres académiques explique que le quota national a été arrêté par la présidence de la République. La répartition dans les universités a été proposée par la Commission nationale de formation doctorale avec la concertation des recteurs et vice-chancelors. Ces derniers qui ont, selon le ministre, « une parfaite maitrise de la capacité, des priorités et des coûts d’encadrement des doctorants de chaque université dans le cadre de la répartition du quota national fixé ». Au final, en dehors des exigences de qualité, les capacités des universités et les moyens financiers ont conditionné les quotas retenus pour la sélection des 600 doctorants. La finalité est de « redonner ses lettres de noblesse et son prestige au diplôme de docteur » dans des universités au Cameroun.