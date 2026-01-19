Cameroun : le ministre Jean de Dieu Momo se moque des miracles annoncés par Issa Tchiroma Bakary

Dans une publication ce lundi, le ministre délégué auprès du ministre de la Justice ne semble du tout pas croire aux miracles annoncés par son ancien camarade du gouvernement.

Le président national des Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun (Paddec), par ailleurs ministre délégué auprès du ministre de la Justice Garde des sceaux vient de faire une déclaration en réponse à l’opposant Issa Tchiroma Bakary. Dans une publication, il prend l’ancien ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle à contre-pied. « Il construit sa maison à côté d’une décharge publique et les pique-bœufs viennent chier sur le toit. Ses partisans disent que c’est un signe qu’il va être président. 1er Miracle », peut-on lire. Pour comprendre la sortie du ministre, il convient de s’arrêter sur le terme « Miracle ».

Le membre du gouvernement l’utilise dans le prolongement d’une déclaration faite samedi dernier par l’ancien ministre de la Communication, Issa Tchiroma Bakary. Au cours d’une conversation téléphonique avec ses soutiens dont Me Alice Nkom, il fait un commentaire après le constat selon lequel il est en vie, contrairement à ce que des langues disent. Commençant par rire, l’opposant au régime déclaré 2è à la présidentielle a fait savoir qu’il n’a pas abandonné. « Je dis à qui veut l’entendre que (…) Nous préparons les miracles. Il y aura des miracles ».

Pour le ministre Momo, le 1er miracle de Tchiroma aurait été de devenir président de la République comme l’ont analysé ses soutiens peu avant l’élection présidentielle, lorsque, en période électorale, plusieurs oiseaux s’étaient posés sur le toit de sa maison à Garoua. Mais, ce « miracle » ne s’est pas produit. Trois mois plus tard, alors que le processus électoral est achevé et que le président déclaré élu a déjà consommé deux mois de son mandat, l’opposant qui s’est autoproclamé vainqueur et en exil annonce encore des « miracles ».

Même si sa parole reste entendue et exécutée dans son fief politique, il est à noter que plus le temps passe, plus des Camerounais prennent la distance avec les déclarations et autres sorties du leader politique qui a fait rêver plus d’un lors du processus électoral. Cependant, pour ses soutiens, les « Miracles » en préparation restent attendus. Ils gardent par ailleurs espoir pour son « retour imminent au Cameroun » comme il a annoncé en début d’année 2026.