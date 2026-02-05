Cameroun : le ministre Mounouna Foutsou précise les enjeux du camp national de la jeunesse 2026

Le ministre de la Jeunesse et de l’Éducation physique a procédé le 04 janvier 2026 à l’ouverture du camp national de la jeunesse à Yaoundé dans le cadre de la onzaine de la jeunesse dont les festivités ont été lancées le 1er février dernier.

A l’occasion de la 60è édition de la fête nationale de la jeunesse au Cameroun, le ministre Mounouna Foutsou a présidé mercredi dernier la cérémonie de lancement du camp national de la jeunesse qui a lieu dans les installations de l’université de Yaoundé I. Les activités se déroulent en droite ligne du thème retenu pour l’édition 2026 de la fête nationale de la jeunesse, « jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère ».

Dans son discours de circonstances, le ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique a précisé les enjeux du camp 2026. Selon lui, le camp de la jeunesse « apparait comme un instrument stratégique de cohésion nationale, de prévention des tensions et de consolidation du vivre-ensemble harmonieux. Il s’agit d’un espace républicain d’apprentissage du respect de l’autre, de la diversité, de la loi et de l’intérêt général ».

Le Camp se déroule au moment où les pouvoirs publics travaillent à renforcer la participation des jeunes à la prise de décisions et à la participation au développement. A cet effet, le ministre place le camp parmi les cadres qui peuvent conscientiser les jeunes. Qui peut les amener à comprendre que « la démocratie ne se résume pas au vote, mais repose aussi sur la paix, la tolérance, le respect des institutions ». Elle inclut aussi le rejet de toute forme de manipulation, de violence ou de discours de haine.

Comme le thème de l’édition 2026 du camp l’indique, « Changeons notre mentalité pour un futur meilleur », le ministre prépare les jeunes à participer aux élections législatives et municipales 2026 ainsi qu’à se donner les atouts pour bénéficier des promesses présidentielles annoncées pour le septennat en cours.

Le camp est ainsi un cadre d’échanges qui entend former les ambassadeurs de la paix, du civisme et de l’intégration nationale. Les jeunes participants pourront au terme de l’événement être capables de servir de relais éducatifs dans leurs communautés respectives, en particulier en période électorale.