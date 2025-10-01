Cameroun : le ministre Paul Atanga Nji exige la responsabilité politique aux acteurs du processus électoral

Le ministre de l’Administration territoriale en visite de travail à Maroua ce 1er octobre a insisté sur la maturité politique des candidats retenus pour l’élection présidentielle.

En tournée de travail dans les régions depuis quelques jours, le ministre de l’Administration territoriale séjourne à Maroua dans la région de l’Extrême-Nord. Paul Atanga Nji a tenu cette matinée une réunion d’évaluation sécuritaire et d’évaluation approfondie du processus électoral dans la région. Lors de cette rencontre avec les autorités administratives et sécuritaires de la région, le patron de territoriale, agent du gouvernement dans le processus électoral demande aux acteurs du processus électoral, aux candidats en particulier de faire preuve de maturité politique.

Les candidats, militants et sympathisants « doivent éviter de tenir les discours de haine qui font l’apologie du tribalisme, qui dressent les Camerounais les uns contre les autres (…) Éviter surtout les mots d’ordre irresponsables. Ils doivent tout faire pour préserver les acquis de la nation : la paix, la stabilité, le vivre ensemble, le patriotisme et la coexistence pacifique pour toutes les composantes sociologiques de notre pays ».

Le ministre insiste aussi sur les exigences que les acteurs politiques doivent respecter pour que l’élection présidentielle soit bien organisée, crédible, transparente, apaisée et dans un environnement sécurisé. Le membre du gouvernement demande aux acteurs politiques de respecter la loi. Mais, il ne s’agit pas de tout accepter. « Ce que nous leur demandons c’est d’utiliser les voix de recours qui sont connues légales afin de présenter leurs doléances et d’attendre sereinement les délibérations des instances compétentes ». En toutes circonstances, forces restera à la loi, a martelé le ministre.

Le Minat promet de remettre aux acteurs politiques aux candidats et aux observateurs deux documents importants à savoir le guide d’observateur et le cadre juridique.