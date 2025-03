Cameroun : le Minjec est de retour à Yaoundé après une visite perturbée à Bruxelles

Le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique, Mounouna Foutsou, a regagné Yaoundé le 03 mars 2025 après avoir été visé par des violences en Belgique.

Contre vents et marrées, le ministre Mounouna Foutsou a bouclé sa visite de travail en Belgique avant de retourner au siège des institutions à Yaoundé. Le ministre de la Jeunesse et de l’Education civique a été accueilli à l’aéroport international de Yaoundé Nsimalen par certains de ses collaborateurs et des membres de sa famille. A sa descente d’avion, le membre du gouvernement a fait une déclaration relative aux incidents survenus à Bruxelles. Selon le membre du gouvernement, « peu importe ce qui est arrivé, ils restent nos enfants, les enfants du Cameroun. Je vais continuer à les « réamorcer » car c’est la mission qui m’a été confiée par le président de la République », rapporte le service de communication du Minjec.

Pour rappel, lors de la cérémonie de clôture du mois de la jeunesse camerounaise à Bruxelles, des jeunes se réclamant activistes originaires du Cameroun ont fait irruption dans la salle. Ils ont interrompu le discours de la présidente du Conseil national de la jeunesse, Fadimatou Iyawa Ousmanou en cours. Ils ont demandé où était le ministre. Ce dernier a été protégé et mis à l’écart. Or, les activistes l’ont confondu à un membre de sa délégation, lequel a été enfariné et roué de coups ce soir-là.

Suite à cet incident, le ministre Mounouna Foutsou a déclaré avoir pardonné les jeunes activistes qui ont commis cet acte. Le Minjec les a conviés à la table de dialogue. En arrivant à Yaoundé, le membre du gouvernement tient le même discours de pardon et de dialogue à l’endroit des fils du Cameroun reconnus comme membres d’un groupe dit « Brigade Anti Sardinards ». Un groupe d’activistes familier des actes proches qui ont souvent perturbé les séjours du président Paul Biya à Genève en Suisse.