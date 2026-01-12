Cameroun : le Minjec fixe les bases du premier Forum national de la jeunesse

Le ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique a présenté les grandes lignes du premier forum national de la jeunesse vendredi dernier au cours d’une réunion qu’il a présidée.

Le premier forum national de la jeunesse se tiendra au Cameroun du 15 au 16 janvier 2026 au Palais des congrès de Yaoundé. Dans le cadre des préparatifs de cet événement inédit, le ministre de la Jeunesse et de l’Éducation civique, Monouna Foutsou, a présidé une réunion le 09 janvier dernier. Au terme de cette rencontre, le membre du gouvernement a fixé les bases dudit forum, en précisant le thème, les objectifs, l’intérêt du forum ainsi que quelques modalités de participation.

En effet, le forum national de la jeunesse va se tenir sous le thème « jeunesse camerounaise : un capital humain aux valeurs morales, civiques et entrepreneuriales fortes, au cœur du septennat des grandes espérances, de S.E.M le président Paul Biya, pour un Cameroun uni, stable et prospère ». Éclatée en plusieurs sous-thèmes, cette thématique donne l’occasion aux gouvernement et aux participants d’aborder des questions d’éducation, de formation, de développement des compétences, d’insertion socioéconomique, d’employabilité, d’entrepreneuriat, du leadership des jeunes, entre autres.

Selon le ministère de la jeunesse, l’initiative permettra à la jeunesse de s’approprier des réponses que le chef de l’État a prévues pour le septennat des grands espérances en mettant l’accent sur la promotion des jeunes. Au cours de cet événement, le gouvernement et les acteurs s’intéressant aux problématiques de jeunesse pourront dialoguer dans le but d’apporter des réponses plus adaptées aux besoins et aspirations des jeunes.

Dans la perspective du forum, un site internet est d’ores et déjà créé, facilitant l’information et le recueil des contributions des jeunes des 10 régions.