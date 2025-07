Cameroun : le MRC saisit le Conseil constitutionnel pour constater l’inexistence du corps électoral

Les avocats du Mouvement pour la renaissance du Cameroun ont déposé un recours ce lundi 14 juillet 2025 au nom de l’opposant Maurice Kamto.

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) tente d’obtenir la remise en cause du corps électoral convoqué le 11 juillet dernier par le président Paul Biya en vue de l’élection présidentielle. Le MRC veut obtenir du juge de la régularité de l’élection présidentielle une décision constatant « l’inexistence en l’état du corps électoral convocable ». Le parti d’opposition demande aussi dans le recours introduit ce jour au Conseil constitutionnel « des mesures de régularisation nécessaires pour ne pas affecter la sérénité, voire les droits inaliénables des électeurs et ceux des candidats ».

Comme motif de leur saisine du conseil, les avocats soutiennent invoque le fait qu’il est difficile de déterminer le corps électoral que le président a convoqué aux urnes le 12 octobre. Selon eux, les électeurs et les autres acteurs peuvent être face à la confusion se posant des questions. « Est-ce le corps électoral des inscrits ? Ou celui résultant d’un contrôle contradictoire des acteurs, puis du « toilettage » qui n’a pas encore eu lieu, et que le DG d’Elecam annonce pour plus tard dans son communiqué radio-presse du 10 juillet 2025 ? », s’interroge le collectif d’avocats.

Au-delà de cette saisine et des prétentions du MRC, il est à préciser que le Conseil constitutionnel connaît des cas que la loi a déterminés. Il juge les cas de rejet de candidatures par Elecam, les cans de contestation de résultats et demande d’annulation de l’élection présidentielle, des cas de contestation ou réclamations liées à la couleur, aux sigles et aux symboles adoptés par un candidat. Ainsi, face au recours du MRC, le conseil constitutionnel pourra se déclarer incompétent comme dans les précédents cas.