Cameroun : le MRC se revendique déjà une dizaine d’élus

Le siège du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) a servi de cadre le jeudi 26 juin 2025 à la cérémonie de présentation de six nouveaux élus du parti.

Connu jusqu’à une date récente comme parti n’ayant aucun élu et ne pouvant pas investir un candidat à l’élection présidentielle sans réunir 300 signatures des élus ou chefs traditionnels, le Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) se revendique désormais huit élus. Dans les tractations politiques de veille de l’élection présidentielle, huit conseillers municipaux et deux députés suppléants issus d’autres partis politiques ont adhéré au MRC. Certains ont été présentés au public et surtout aux autres militants et sympathisants du parti que préside Maurice Kamto.

Au cours de la cérémonie au siège du parti au quartier Odza à Yaoundé, la deuxième vice-présidente du parti a reconnu « leur expérience précieuse ». En dépit de leur passé, il est attendu de ces nouveaux militants « de mettre leur énergie au service d’un avenir commun », a exhorté Tiriane Noah. L’un des conseillers municipaux, nouvel adhérent au MRC, Me Lavoisier Tsapi, a expliqué que leur adhésion au parti d’opposition est « un choix de cœur ». Rien ne les oblige à soutenir le train de la renaissance. Il promet de mettre l’expérience politique accumulée en matière d’organisation des élections et le contentieux électoral ainsi que toutes leurs forces à la disposition du MRC. Le but étant de parvenir à l’alternance démocratique.

Avec ces élus, le MRC compte investir le Pr Maurice Kamto comme son candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2025 en s’appuyant sur l’article 15 de la Constitution qui énonce que tout mandat impératif est nul. Mais, le débat en cours sur le sujet donne encore la possibilité à certains spécialistes du droit public de démontrer que même avec ces élus le parti ne pourra pas faire valider sa candidature.