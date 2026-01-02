Cameroun : le parti Les Libérateurs propose un cadre mutualisé en vue des élections municipales et législatives

Le président dudit parti, le Pr Olivier Bile lance un appel à mutualiser les efforts pour libérer le Cameroun.

Le parti Les Libérateurs et la plateforme Alliance pour une transition pacifique (ATP) propose au peuple camerounais une stratégie pour libérer le pays par la voie des élections. Dans une lettre ouverte adressé à ce peuple, le président dudit parti, Olivier Bile, sollicite l’implication de l’ensemble des Camerounais dans la logique de transformation du Cameroun. Au lendemain de la présidentielle où le peuple s’est montré engagé dans la mouvance du changement, l’homme politique appelle à une mobilisation massive en vue des élections qui s’annoncent.

Il propose aux Camerounais de toutes les régions, toutes les sensibilités de s’unir au sein de la plateforme ATP pour libérer le Cameroun du « conservatisme de Yaoundé ». La mission qui s’adosse sur la foi et l’engagement vise à terme à restructurer le pays aux plans politique, institutionnel, électoral, judiciaire, économique et social. Pour atteindre ces objectifs, le leader du mouvement se lance à la recherche des moyens divers en interpellant les citoyens, les partis politiques, les organisations de la société civile, las leaders d’opinion.

L’homme politique sollicite en effet la ressource humaine, financière, logistique, matérielle et intellectuelle. Des (opérations rigoureuses et transparentes) seront lancées dans le but de collecter les différentes contributions. Par la même occasion, il lance un appel à candidatures pour le recrutement des candidats aux fonctions de conseillers municipaux et députés à travers le territoire. Olivier Bile veut toucher le plus grand nombre d’électeurs dans le but de remporter les élections dans les 360 communes et rafler les 180 sièges à l’Assemblée nationale. L’enseignant des universités est convaincu, au regard des performances de l’opposition lors de la présidentielle, que tout est possible, à condition que le peuple s’implique en masse et ait la foi.