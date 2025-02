Cameroun : le Pr Aba’a Oyono dénonce la corruption dans les bureaux de vote

L’enseignant en droit public et membre de la société civile scientifique propose une démarche pour parvenir au changement à l’issue de l’élection présidentielle d’octobre prochain.

Le professeur Jean Calvin Aba’a Oyono, opposant farouche au régime de Paul Biya propose une démarche à suivre pour atteindre le changement au Cameroun. Selon le spécialiste en contentieux public, l’intervention du peuple est déterminante lors du scrutin au regard du contexte. Elle nécessite deux actions nécessaires pour parvenir au changement à la tête de l’Etat : l’éducation citoyenne des électeurs et la sensibilisation des représentants des partis politiques d’opposition sur des pratiques de corruption au sein des bureaux de vote.

L’éducation citoyenne des électeurs vise à les amener à s’inscrire massivement sur les listes électorales avant la convocation du corps électoral. Elle a aussi pour objectif d’amener les électeurs à aller voter le jour de l’élection et à surveiller leur vote. Cette surveillance se fait du moment où ils votent jusqu’au décompte final des voix au terme des opérations. Aucun électeur ne devrait alors quitter le bureau de vote sans connaître l’issue du scrutin là où il vote ; ce que les mandataires des partis d’opposition devraient aussi faire.

En effet, selon l’enseignant, certains mandataires des partis d’opposition se laissent corrompre dans des bureaux de vote où ils représentent leurs partis. Dans le Sud par exemple, « les votes des citoyens des électeurs ne servent carrément à rien pourquoi ? parce que les agents du pouvoir en place ont cette manie de corrompre le représentant de l’opposition qui sort de la salle et ils restent changer les bulletins de vote. Or à l’heure actuelle on procède à une éducation citoyenne des électeurs. Il faut sensibiliser les représentants de l’opposition sur cette question de corruption », a proposé Jean Calvin Aba’a Oyono, invité de l’émission La vérité en Face sur Equinoxe Télévision le dimanche 02 février 2025.