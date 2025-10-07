Cameroun : le préfet de la Bénoué met en garde les fauteurs de troubles pendant l’élection présidentielle

L’autorité administrative prévient des acteurs politiques qui auraient l’intention de poser des actes nuisant à la paix en période électorale.

Le préfet de la Benoué, Oumarou Haman Wabi lance la prévention contre la violence et les troubles à l’ordre public pendant la période électorale. Dans une communication en date du 06 octobre 2025, le patron du département de la Benoué met en garde contre « tout appel à la violence et à la déstabilisation susceptible de nuire à la paix et à la tranquillité » dans son unité de commandement lors de l’élection présidentielle du 12 octobre prochain. Des actes de vandalisme et de désordre, s’ils venaient à être posés, ne seront pas tolérés.

La mise en garde du préfet est consécutive au constat issu du renseignement. De sources concordantes, « l’un des candidats à l’élection présidentielle projetterait d’organiser avec ses partisans, des troubles à l’ordre public visant à déstabiliser la ville de Garoua pendant et après l’élection présidentielle ». L’autorité administrative prévient que les éventuels auteurs ou complices de ces actes illégaux projetés seront sanctionnés.

Pour éviter d’en arriver là, le préfet demande aux acteurs politiques de respecter les lois et règlements tout au long du processus électoral. C’est aussi ce que le ministre de l’Administration territoriale a préconisé lors de sa récente tournée d’évaluation sécuritaire et du processus électoral dans les 10 régions. Paul Atanga Nji a insisté sur le respect des lois de la part des acteurs politiques et la vigilance des autorités administratives.