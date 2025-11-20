Cameroun : le préfet du Mfoundi retire le récépissé à trois associations sportives

Emmanuel Mariel Djikdent prend la décision au moment où des élections s’annoncent à la Fécafoot dans un contexte de tensions avec la tutelle gouvernementale et dans lesquelles certaines de ces associations prennent position.

Le préfet du Mfoundi, département qui couvre la ville de Yaoundé, a pris un arrêté le 19 novembre 2025, retirant le récépissé de déclaration à trois associations sportives. Ce sont l’Association des anciens Lions indomptables (Alifoot) dont le récépissé date du 25 septembre 2025 ; l’Association dynamique des anciens footballeurs de l’équipe nationale dont le récépissé a été délivré le 16 décembre 2012 et le Collectif des acteurs du football (Cafoot) détenteur d’un récépissé daté du 14 novembre 2025. Les motifs de retrait sont divers.

Si pour Alifoot le préfet relève les dissensions internes et la superposition avec le Cafoot, l’autorité administrative mentionne les activités syndicales comme motif de retrait du récépissé de l’Association dynamique des anciens footballeurs de l’équipe nationale. Pour ce qui est du Cafoot, le préfet invoque comme motif, l’introduction d’une procuration récusée par le présumé auteur dans le dossier de déclaration de l’association ; activité syndicale ; détournement d’objet ; et immixtion dans les activités de la Fédération camerounaise de football.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





En effet, en vue de l’assemblée générale élective de la Fecafoot projetée le 29 novembre 2025 au centre technique de la CAF à Mbankomo, le Cafoot a adressé une lettre au sous-préfet de Mbankomo. Le collectif dans sa correspondance a demandé la rétractation de la décision par laquelle le sous-préfet a attribué le récépissé de réunion publique en faveur de la tenue de l’assemblée générale du 29 novembre.

Le Cafoot, s’appuyant sur la demande du ministre des Sports de surseoir à la tenue de cette assemblée a prié l’autorité administrative de Mbankomo d’observer « la prescription impérative » du ministre pour « éviter les risques graves de l’intégrité » de sa circonscription administrative. Selon l’association, plusieurs acteurs sportifs sont décidés à faire obstruction à la tenue de ce qu’elle qualifie de « parodie électorale ». Cette demande ne pourra pas prospérer. Le préfet a annulé l’existence de l’association dans son registre de déclaration. par conséquent, elle ne dispose plus de légalité pour faire pression sur la Fecafoot de Samuel Eto’o.