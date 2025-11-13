Cameroun : le préfet du Wouri convoque l’adjoint au maire Joseph Espoir Biyong

L’autorité administrative convoque le 6è adjoint au maire de Douala 5è dans un contexte politique encore tendu suite aux manifestations après l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Le préfet du Wouri, Sylyac Marie Mvogo, a adressé une convocation administrative à l’adjoint au maire Joseph Espoir Biyong (voir photo). L’autorité administrative demande au maire de se présenter à son cabinet logé à la préfecture de Bonanjo le lundi 17 novembre 2025 à 13 heures. A la lecture de la copie de cette convocation, le préfet ne précise pas le motif pour lequel il requiert la présence de l’adjoint au maire dans son cabinet. Le patron du département indique dans le document que l’autorité municipale doit se présenter pour affaire le concernant.

Mais il y a quelques jours, le 10 novembre en effet, l’adjoint au maire était l’un des invités du programme Equinoxe soir sur la chaine de Equinoxe Tv. Le débat portait sur le thème « décrispation post-électorale et main tendue du chef de l’État, comment comprendre toutes ces interpellations ? ». L’homme politique au cours d’une intervention, a relevé le mensonge des membres du régime et de certaines institutions qui n’ont pas selon lui, restitué la vérité des urnes au terme de l’élection présidentielle du 12 octobre. Et concernant les élections municipales et législatives de 2026, « c’est eux qui décident de qui gagne et qui va perdre », a-t-il argumenté pour soutenir le candidat qui revendique sa victoire à la présidentielle.

Dans la logique de la contestation des résultats, l’adjoint au maire a déclaré sur le plateau que dans le Nyong et Kelle, le président Paul Biya a gagné l’élection avec 16 058 voix. Mais le Conseil constitutionnel a publié qu’il a obtenu 38 559 voix. Le jeune maire affirmait alors que le Conseil a fabriqué les résultats qu’elle a proclamé le 27 octobre 2025. Insistant sur le « mensonge », il a appelé à la cessation de la moquerie dont le peuple serait victime.

Dans un contexte marqué par les tensions post-électorales, l’on pourrait se demander si ce sont les sorties médiatiques du maire au sujet des résultats électoraux qui sont à l’origine de sa convocation. Cette hypothèse tend à se confirmer. Selon nos confrères d’Afrik Inform, le même préfet a aussi convoqué le patron d’Equinoxe Tv et celui de Balafon.