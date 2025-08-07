Cameroun : le préfet ordonne 15 jours de détention contre 29 personnes arrêtées dans le cadre du contentieux préélectoral

Le préfet du département du Mfoundi qui couvre la ville de Yaoundé a rendu publique la liste des concernées dans un arrêté en date du 06 août dernier. Les avocats de Maurice Kamto dénoncent des arrestations arbitraires.

Pour compter du 04 août 2025, le préfet du Mfoundi, Emmanuel Mariel Djikdent, ordonne une garde à vue de 15 jours renouvelable à l’encontre de 29 personnes. Des personnes détenues « sont susceptibles d’être poursuivies pour troubles à l’ordre public, attroupement, rébellion et incitation à la révolte », arrête le préfet qui charge le Commissariat central N°1 de la ville de Yaoundé de l’exécution de la garde à vue.

Ces personnes sont entre les mains des autorités sécuritaires depuis le lundi 04 août 2025, date à laquelle le Conseil constitutionnel a ouvert les audiences relatives au contentieux préélectoral. Ce jour-là, autour du site du palais des congrès qui abrite le Conseil constitutionnel, des arrestations ont été signalées tout autant que l’usage des gaz lacrymogènes pour disperser des personnes empêchées d’accéder au palais des congrès.

Le collectif des avocats assurant la défense de Maurice Kamto, candidat recalé, dénonce l’arrestation arbitraire» de 58 personnes. Leur recensement fait état de 39 personnes « ramassées détenues depuis lundi au Commissariat central N°1 » et 29 personnes à la légion de gendarmerie parmi lesquelles huit femmes, « qui n’ont plus la maîtrise de leur corps et ne sont pas conduites devant un juge ». Parmi ces personnes, certaines ont fait l’objet d’auditions pour des « allégations de rébellion, attroupement, incitation à la révolte selon leurs dires », précise le collectif d’avocats.

Les avocats relèvent que « le ramassage » de ces personnes a eu lieu le 04 août dans les restaurants, dans les débits de boissons et au supermarché, aux alentours du palais des congrès. Des personnes ciblées, à en croire le collectif, sont celles qui portaient des tee-shirts estampillés « NO MAKE ERREUR » ou « STOP », des slogans pensés par les soutiens de Maurice Kamto pour dissuader les institutions d’éventuelles irrégularités relatives à la candidature de l’ancien président du MRC.

La publication de la liste des candidats à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025 ainsi que l’examen des requêtes au Conseil constitutionnel ont été faits sous haute sécurité à Yaoundé. Les policiers et gendarmes ont été déployés dans la ville. Ils ont quadrillé le palais des congrès. Ils sont encore postés dans les grands carrefours de la capitale munis du dispositif anti-émeutes.