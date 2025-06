Cameroun : le président national de Prémices ICC condamne le traitement réservé à Maurice Kamto

Dans une lettre ouverte, Oscar Essomba, président du parti politique Prémices ICC sort de sa réserve pour dénoncer le « mépris caractérisé » réservé au président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun.

Prémices ICC par la voix de son président Oscar Essomba condamne « le traitement arbitraire » réservé à Maurice Kamto, président national du MRC et lui adresse son « soutien fraternel. A la suite du déploiement des Forces de maintien de l’ordre à Douala pour encadrer le retour fort couru de Maurice Kamto d’un meeting en France, le leader de Prémices « refuse de rester silencieux face au mépris caractérisé qui lui est réservé, tant pour ses idées que pour sa personne, (…) et parfois pour son origine géographique ». Pour Oscar Essomba, « cette stigmatisation sournoise et persistante que subissent encore certains leaders d’opinions en raison de leur provenance ethnique est une honte nationale ».

Aux termes de la lettre, bien que les opinions, les discours et méthodes soient parfois opposés, ce qui compte c’est l’émergence du Cameroun. Tout citoyen serait fier d’un Cameroun souverain, prospère et libre. Pour atteindre cet objectif, l’homme politique préconise la reconnaissance mutuelle et le respect. Il recommande aussi le respect des valeurs africaines que prône son parti politique dont le droit d’aînesse, l’amour du prochain, les bonnes mœurs.

Prémices ICC, l’un des 40 derniers partis politiques agréés par le ministre de l’Administration territoriale reste fidèle à sa logique de dénoncer les dérives démocratiques. Elles peuvent se présenter entre autres, sous forme d’humiliations infligées aux autorités camerounaise en Europe, y compris le chef de l’Etat ou encore sous la forme de la violation des lois de la République à la manière de Brenda Biya au sujet de l’homosexualité.

Au-delà de cette dénonciation, Oscar Essomba appelle les Camerounais de toutes les aires culturelles à s’unir pour combattre les forces extérieures mises en marche pour les diviser afin de mieux exploiter le pays. Pour réussir le combat pour l’émergence, le président du parti politique recommande la fraternité et l’unité.

Pour rappel, la lettre ouverte survient au moment où l’actualité concernant le MRC tourne autour de son meeting de Paris et de son retour au Cameroun. A son retour de ce meeting, le président du MRC devait tenir une réunion restreinte avec les cadres de son parti à Douala le 08 juin 2025. Mais, selon les cadres du parti, environ 10 mille personnes ont convergé vers le siège du parti à Deido pour accueillir Maurice Kamto. Face à cette situation qui a pris une connotation de manifestation publique, les autorités administratives après avoir pris des renseignements prévisionnels, ont déployé des policiers et gendarmes sur le terrain et empêché la tenue de la manifestation. Le président du MRC a regagné Yaoundé le lendemain sans avoir tenu la réunion programmée dimanche et reportée à lundi.