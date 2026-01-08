Cameroun : le président Paul Biya s’attaque aux sources des conflits internationaux

Le chef de l’État camerounais s’est exprimé ce 08 janvier 2026 au palais de l’Unité à l’occasion de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel an des membres du corps diplomatique.

Les ambassadeurs, hauts commissaires, chargés d’affaires de près d’une quarantaine de pays ainsi qu’une quarantaine de représentants des organisations internationales ont présenté leurs vœux de nouvel an au président Paul Biya ce jeudi. Au palais de l’Unité où s’est déroulée la cérémonie, le doyen du corps diplomatique, S.E.M. Armando Kote Echuaca, ambassadeur de la Guinée Équatoriale au Cameroun, a délivré le message du corps diplomatique au chef de l’État.

Dans son discours, il a salué la qualité des relations qui lient le Cameroun à ses pays amis, les actions que le pays mène en faveur de la paix et de la stabilité, la lutte contre le terrorisme en l’occurrence. Il a souligné aussi son apport dans la bonne marche du monde à travers la présidence de la 79è session de l’Assemblée générale des Nations Unies. Relevant les défis auxquels le monde a été confronté au cours de l’année écoulée, l’ambassadeur a salué les efforts du Cameroun pour maintenir la paix, et poursuivre le développement à l’intérieur et à l’extérieur. Selon lui, le Cameroun est un modèle de responsabilité en Afrique grâce à la sagesse de son président.

En réponse à ce message, le président de la République du Cameroun a aussi salué la qualité des relations avec les pays amis. S.E.M. Paul Biya a alors fait le bilan des progrès réalisées au cours du mandat confié au Cameroun pour présider l’Assemblée générale des Nations Unies et qui vient de s’achever. Il ‘agit entre autres de l’adoption du Pacte pour l’avenir et ses annexes sur le numérique mondial et les générations futures, de l’adoption de la déclaration sur l’économie bleue durable ainsi que de la poursuite du plaidoyer sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Aussi, dans son discours, le chef de la diplomatie camerounaise a saisi l’occasion pour s’attaquer aux menaces à la paix qui prennent de l’ampleur dans le monde. Il s’agit en particulier des affres du terrorisme, de la violation des souverainetés des États, de la violation du droit international, de la montée de l’unilatéralisme. Toutes choses qui font proliférer les crises et les conflits. Face à ces dérives, le Cameroun propose la voie du dialogue, de la réconciliation et plaide pour le renforcement de l’Organisation des Nations Unies chargée de veiller au maintien de la paix dans le monde.