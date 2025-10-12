Cameroun : le président Paul Biya se félicite de la maturité du peuple camerounais

Le chef de l’État, président sortant a répondu à quelques questions sur la chaîne de télévision CRTV au sortir du bureau de vote à Yaoundé ce 12 octobre.

A l’occasion de l’élection présidentielle qui se tient ce jour, depuis le matin, 31 653 bureaux de vote sont ouverts et accueillent les électeurs et les candidats. A l’école primaire publique bilingue de Bastos, le candidat Paul Biya, candidat sortant âgé de 92 ans, qui brigue un huitième mandat après 42 ans au pouvoir, est allé voter autour de midi. En compagnie de son épouse Mme Chantal Biya, le chef de l’État a accompli son devoir en glissant l’enveloppe dans l’urne. Son épouse aussi a effectué son devoir par la suite.

Au sortir du bureau de vote, Paul Biya a donné ses premières impressions. Face à Charles Ndongo, directeur général de la Crtv, le candidat sortant a salué la maturité du peuple camerounais. Depuis le début du scrutin, « on n’a pas eu à déplorer les blessures ou les bagarres ». L’élection se déroule jusqu’ici dans le calme et la paix. Concernant ses premières réalisations si jamais il est réélu, le président Paul Biya se réserve de se prononcer au regard de l’incertitude à propos des résultats. « Rien n’est acquis ! Attendons qu’on connaisse le nom de l’élu et on verra. Je ne peux pas faire de projets sans être sûr d’être élu », a déclaré le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (Rdpc)

Le peuple camerounais est face à son histoire politique ce 12 octobre 2025 où il est appelé à élire le président de la République, successeur de Paul Biya. Au total, 8 010 464 électeurs sont attendus dans les bureaux de vote pour départager les 12 candidats en lice dont 11 sont face au candidat sortant. Ces derniers ont démontré durant les 14 derniers jours dédiés à la campagne électorale qu’ils veulent apporter le changement au pays. En dehors du président Paul Biya, les candidats Ateki Seta Caxton du PAL, Bello Bouba Maigari de l’Undp, Serge espoir Matomba du PURS ont déjà effectué leur devoir citoyen et attendent la fermeture des bureaux de vote pour recueillir les premières tendances.

Sur le terrain, le candidat Cabral Libii a dénoncé l’expulsion de ses mandataires dans des bureaux de vote par les présidents de ces bureaux de vote. Il leur est reproché d’avoir des mandats non authentiques. Or, le candidat du PCRN assure que ces mandats ayant été signé par ses propres soins, sont authentiques et ne saurait faire l’objet de contestation.