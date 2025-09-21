Cameroun : le président Paul Biya s’en va en Europe

Le chef de l’État camerounais s’est envolé ce dimanche 21 septembre en compagnie de la première dame, Chantal Biya.

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a quitté la capitale Yaoundé en fin de matinée, pour un court séjour privé en Europe. Le chef de l’État est en compagnie de son épouse Mme Chantal Biya. Dans la suite du couple présidentiel, se trouve une suite réduite composée des plus proches collaborateurs du président, en l’occurrence le ministre directeur du Cabinet civil de la présidence, Samuel Mvondo Ayolo, le conseiller spécial à la présidence, le vice-amiral Joseph Fouda, et le chef du protocole d’État, Simon Pierre Bikele.

Le président de la République quitte le pays à moment crucial de la vie politique. Le 12 octobre prochain, plus de huit millions de Camerounais sont appelés à voter pour désigner le’prochain président de la République. 12 candidats sont en compétition dont Paul Biya le président sortant qui brigue un huitième mandat à 92 ans dont 43 au sommet de l’État. L’homme politique s’en va en Europe à une semaine du début officiel de la campagne électorale. Une période pendant laquelle il est attendue sur le terrain convaincre les électeurs.

Ces derniers mois, après la fête nationale célébrée le 20 mai dernier, les apparitions publiques du chef de l’État ont été rares. Il a été vu à travers la télévision d’État recevant en audience quelques personnalités relevant de la diplomatie. Pour ce qui est de l’activité politique liée à l’élection présidentielle, le président national et candidat du RDPC a confié la conduite des opérations au ministre d’État Secrétaire général de la présidence qui mène des consultations depuis quelques mois. Sur le terrain, les équipes de campagnes supervisées par le secrétaire général du Comité central du parti, Jean Nkuete, sont en mouvement. Elles multiplient des rencontres et collectent des fonds de campagne.

Alors que les 11 autres candidats sillonnent les régions du pays et rendent visite aux Camerounais à l’étranger, des citoyens espèrent voir le président sortant parcourir certaines régions pour aller ayla rencontre des électeurs.