Cameroun : le président Paul Biya va s’adresser à la Nation ce 31 décembre

Pour la première fois après sa réélection au scrutin du 12 octobre dernier, le chef de l’État Paul Biya va délivrer la veille de nouvel an sa traditionnelle adresse à la Nation.

Après le discours de politique générale prononcé lors de son investiture le 06 novembre 2025, le président Paul Biya s’adresse au peuple camerounais ce 31 décembre 2025. Comme chaque année, le chef de l’État fait le bilan de l’année civile écoulée et présente des perspectives pour l’année nouvelle. Le contexte du discours de la traversée 2025-2026 reste le début du nouveau mandat qui court depuis le 06 novembre dernier, date de la prestation de serment après l’élection du 12 octobre.

Le huitième mandat que le président Paul Biya a placé sous le signe de grandeur et espérance met au centre des actions, les femmes et les jeunes, engagement qu’il a pris. Le chef de l’État, après avoir décliné les grands axes de sa stratégie à cet effet, pourra donner des éléments de précision sur la suite des actions à réaliser au cours de l’année. Par ailleurs, 2026 étant une année électorale, le président de la République pourra donner la confirmation à propos de la tenue des élections législatives et municipales au cours de l’année. Ces élections viendront à la suite de la présidentielle émaillée de violences mortelles. En vue de nouvelles échéances pacifiques et calmes, le chef de l’État pourra dans son message davantage apaiser la nation et surtout la scène politique encore sous tension.

Un discours d’apaisement qui sans doute contribuera à améliorer le climat social, mais aussi l’environnement économique qui se nourrissent de la stabilité politique, de la paix et de la sécurité. Ces derniers facteurs favoriseront la réalisation des projets de développement amorcés et ceux que le chef de l’État pourra encore annoncer dans son adresse de ce soir. 20 heures, heure du début de l’adresse correspond aussi au coup d’envoi du match Cameroun vs Mozambique comptant pour la dernière journée de la phase de groupe de la CAN Maroc 2025.