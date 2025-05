Cameroun : le Purs dit pourquoi Elecam doit renoncer à son partenariat avec le Système des Nations-Unies

Serge Espoir Matomba, premier secrétaire du Peuple uni pour la rénovation sociale (Purs) a donné un point de presse y relatif ce vendredi, 23 mai 2025 à Douala.

Le Purs via son candidat à l’élection présidentielle de 2025 dénonce « toute intrusion étrangère dans les affaires interne du Cameroun !», lit-on dans un communiqué de presse. Attaché à ses valeurs de souveraineté totale et de nationalisme, le parti dénonce fermement la signature, le 09 mai 2025, d’une convention de collaboration entre Elections Cameroon (Elecam) et l’Onu dans le cadre du processus électoral. Le projet d’assistance technique électorale signé entre les deux parties s’inscrit dans le processus de soutien du cycle électoral 2025-2027 incluant les élections générales.

« Une ingérence d’où qu’elle vienne n’est pas la bienvenue », appuie Serge Espoir Matomba. L’homme politique se demande « pourquoi l’Onu intervient-elle dans notre processus électoral alors qu’elle n’a jamais signé de telles conventions avec les États-Unis, la France ou la Russie ? Pourquoi toujours en Afrique ? Pourquoi encore au Cameroun ? ». En cinq minutes de déclaration à la presse, le premier secrétaire du Purs dit qu’il faut prendre conscience des enjeux à défendre, avec force, l’indépendance du Cameroun.

« Est-ce à dire que le Cameroun n’est pas capable d’organiser des élections libres, justes et transparentes en signant une convention avec l’Onu ?», se questionne à nouveau Serge Espoir Matomba. De façon officielle, le parti renforce sa position en disant NON ! à l’intrusion de toute puissance étrangère ou organisation dans le processus électoral qui va conduire au vote du président de la République du Cameroun en octobre 2025.