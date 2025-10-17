Cameroun : le RDPC annonce des poursuites judiciaires contre des auteurs de l’incendie de Dschang

Le secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Nkuete, dénonce les actes de violence perpétrés dans la ville de Dschang le 15 octobre dernier.

Des manifestations portant sur la fraude électorale présumée dans la ville de Dschang, département de la Menoua, région de l’Ouest, ont dégénéré et mué en actes de violence et de vandalisme mercredi dernier. Des manifestants ont incendié la maison du parti Rdpc de Dschang. Ils ont rendu en cendres le palais de justice de la ville. Ils ont mis le feu au domicile du recteur de l’université de Dschang. Le tout, pour manifester leur colère et appeler au départ du président sortant. Ils obéissaient ainsi « à des mots d’ordre de certains partis politiques de l’opposition », a déclaré le vice-Premier ministre Jean Nkuete.

Le secrétaire général du Comité central du Rdpc dénonce avec la dernière énergie « ces violences insensées et injustifiables ». Selon lui, ces actes découlent de certaines prises de parole irresponsables de certains hommes politiques sur les réseaux sociaux, dans les chaines de télévisions et de radios. Ces derniers n’ayant pas pu convaincre l’électorat, veulent procéder par « la haine, la violence, l’intoxication, la manipulation » en instrumentalisant les jeunes pour parvenir à leurs fins.

A la lecture de la communication du Comité central du Rdpc, l’incendie de la permanence du parti de Dschang ne restera pas impuni. « Les instances compétentes du parti engageront dans les meilleurs délais une action en justice contre les individus qui se sont rendus coupables de l’incendie de la maison du parti de Dschang », peut-on lire.

Le 15 octobre 2025, les forces de maintien de l’ordre ont interpellé des manifestants dans la nuit et ont permis d’éviter d’autres actes de violences ou d’aggraver le vandalisme qui était en cours dans la ville. Le parti en félicitant le professionnalisme et la loyauté de ces forces, réitère son appel au calme dans l’attente des résultats officiels de l’élection présidentielle.