Cameroun : le Rdpc célèbre la victoire de son candidat contestée dans des manifestations de rues

Depuis la proclamation des résultats de l’élection présidentielle donnant Paul Biya vainqueur, l’homme politique et les militants de son parti expriment leur joie tandis que dans les rues de certaines villes, de violentes manifestations se poursuivent.

Dès la proclamation de la victoire du candidat Paul Biya ce midi par le président du Conseil constitutionnel, les militants et sympathisants du Rdpc, parti au pouvoir, manifestent leur joie. Depuis la salle d’audience du Conseil constitutionnel jusque dans les quartiers des villes et dans les villages, les cris de joie et les acclamations fusent. Au sortir de l’audience solennelle de proclamation des résultats, le secrétaire général adjoint du Comité central du Rdpc, le ministre Grégoire Owona, a confié aux médias que le parti a obtenu la victoire qu’il attendait et qu’ils en étaient contents malgré les chiffres qui les interpellent.

Au siège du Comité central du parti à Yaoundé, le secrétaire général dudit comité, Jean Nkuete, a présidé une cérémonie célébrant la réélection du président Paul Biya. Selon nos sources, dans les quartiers de Yaoundé, à Meyomesala, ou bien à Foumban, des militants du Rdpc sont en fête. Le président élu lui-même s’est exprimé via les réseaux sociaux à la suite de la proclamation des résultats. « Au moment où le peuple souverain vient de m’accorder une fois de plus sa confiance pour un nouveau mandat, mes pensées premières vont à tous ceux qui ont inutilement perdu leurs vies ainsi qu’à leurs familles du fait des violences post-électorales ». Il souhaite s’engager avec le peuple à bâtir un Cameroun de paix, d’unité, et de prospérité.

Pendant ce temps, des violences se poursuivent sur le terrain. Dans plusieurs villes et localités, les manifestants ont continué à marcher dans les rues en scandant le nom de Issa Tchiroma Bakary. Le candidat s’est autoproclamé vainqueur et a appelé aux manifestations pacifiques pour revendiquer sa victoire. A Maroua ce jour, plusieurs personnes sont descendues dans la rue à cet effet. A Garoua, autour de sa résidence, Issa Tchiroma Bakary a signalé la mort de deux personnes atteintes par balles, portant le nombre de morts à au moins trois dans cette ville. De même, la résidence du maire de la ville aurait été mis à feu ainsi qu’un établissement scolaire privé appartenant à une élite locale. A Guider, le palais de justice a été incendié.

A Douala dans la région du Littoral, les jeunes continuent de manifester en érigeant des barricades et en mettant le feu dans les rues en insistant sur le départ du chef de l’État déclaré réélu. Le domicile du maire de Douala 2è aurait été incendié, ainsi que la station-service Tradex Borne 10. Au moins deux personnes ont encore trouvé la mort en journée. Mais, d’après nos sources, les manifestations sont accompagnées de pillage de commerces. Certaines personnes profitent de la situation pour vandaliser des commerces et transporter des bouteilles à gaz, des cartons de poisson ou encore des alvéoles d’œufs. La veille, le gouverneur a déclaré 04 morts et des blessés à la suite des manifestations à Douala. 105 personnes interpellées sont en garde à vue à la prison de New-Bell, mais la colère des manifestants ne baissent pas.

A Bertoua, région de l’Est, les rues ont aussi le passage des manifestants. Selon nos sources, des personnes sorties pour manifester ont brulé un véhicule appartenant à la police. A l’Ouest Cameroun, les tensions sont montées d’un cran à Bafang. Les manifestants signalent qu’un jeune a été tué. Une mort suite à laquelle ils ont mis le feu à la maison du parti Rdpc de Bafang. Au moment où les institutions ont proclamé les résultats officiels, le grand défi est de ramener la paix et le calme à travers le pays.