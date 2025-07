Cameroun : le Rdpc regrette le départ de ses alliés Issa Tchiroma et Bello Bouba

C’est du moins ce que déclare René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication, membre influent du Rassemblement démocratique du peuple Camerounais (Rdpc) parti au pouvoir.

Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a perdu deux alliés de poids à quelques mois de l’élection présidentielle. Issa Tchiroma Bakary et Bello Bouba Maïgari ont brisé leur alliance avec le parti au pouvoir à quelques mois de la tenue de l’élection présidentielle. Ils ont aussitôt annoncé leur intention de se porter candidat à ladite élection pour le compte du Front pour le salut national du Cameroun (Fsnc) et de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp), leurs partis politiques respectifs.

Leur départ n’est pas sans impact dans les rangs du Rdpc. « Des alliés qui partent et non les moindres, on peut fortement le regretter », déclare René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication dans un entretien accordé à Radio France internationale. Le membre du parti du Flambeau ardent reconnaît par ailleurs qu’avec le détachement de ces deux hommes politiques du gouvernement, ils vont contribuer à augmenter la concurrence. Elle se fera encore plus pressante dans les régions septentrionales. Pour René Sadi, « la concurrence sera un peu plus forte puisque nous avons perdu des alliés ».

Mais, le porte-parole du gouvernement rejette toute idée alarmiste et reste optimiste quant aux capacités de mobilisation du Rdpc. Bien qu’il y ait eu des démissions, « nous ne croyons pas qu’il faille faire tout un drame de ces démissions de quelques membres du gouvernement ». Cela, pour le ministre, traduit la réalité de la liberté et de la démocratie au Cameroun. La rupture de l’alliance ne saurait arrêter le déploiement du Rdpc ainsi que ses performances sur le terrain. Le parti, fort de « ses nombreux atouts et de son maillage territorial, reste debout ».

À l’approche du scrutin, l’ancien secrétaire général du Comité central du Rdpc rassure que les rangs se resserrent au Rdpc. « Il est quasiment certain de mon point de vue que nous allons préserver cette position dominante que nous avons non seulement sur l’ensemble du pays et particulièrement dans la zone du Septentrion », rassure-t-il. Cependant, dans les trois régions septentrionales du pays, la concurrence semble plus manifeste à la veille de la présidentielle de 2025. Outre le Rdpc qui se déploie, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) s’y trouve. Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun se revendique aussi de nombreux militants dans cette zone. La même zone constitue le fief de l’Undp et du Fsnc.