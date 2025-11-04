Cameroun : le Rdpc s’apprête à célébrer la prestation de serment et les 43 ans de présidence de Paul Biya

Le secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Nkuete, a donné des directives pour l’organisation et la célébration de ce double événement.

Les militants, militantes et sympathisants du Rdpc vont célébrer le 06 novembre prochain, un double événement. Ce jour-là marque l’accession à la magistrature suprême du président Paul Biya ainsi que sa prestation de serment en tant que président élu. En effet, pour la première fois, le président de la République actuel a prêté serment en qualité de chef de l’Etat le 06 novembre 1982 à la suite de la démission de l’ancien président Ahmadou Ahidjo de regrettée mémoire.

43 ans après, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti qu’il crée le 25 mars 1985 à Bamenda se souvient de l’événement. Ce dernier coïncide avec un autre événement, la prestation de serment du président Paul Biya, qui vient d’être élu pour un huitième mandat à la tête de l’Etat.

Pour ces deux événements couplés, le vice Premier ministre Jean Nkuete convie les militants, alliés et sympathisants du parti ainsi que tous les Camerounais de bonne volonté à célébrer au niveau des sections. Il instruit une célébration « dans la joie, l’allégresse et le strict respect des lois et règlements de la République », peut-on lire dans un communiqué de presse en date du 03 novembre 2025.

Dans les différentes circonscriptions de base du parti, le message du secrétaire général est passé et la fête se prépare. Les préparatifs se font dans un contexte où le candidat du Rdpc a remporté la victoire de lutte au terme de l’élection du 12 octobre dernier avec 53,66% des suffrages. « C’est au bout d’un effort conjoint, surtout des jeunes, que notre candidat que a été élu », déclare Vincent Debien Mbock Biyaga, président de la section OJRDPC Sanaga-Maritime Nord-est 1.

Selon lui, les militants cherchaient à célébrer la victoire de leur champion depuis le 27 octobre, date de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel et le 06 novembre a été trouvé comme date idéale : « Au Rdpc nous avons trouvé que le 06 novembre était l’occasion idoine de provoquer cette liesse populaire de célébration qui marque le début de l’engagement du chef de l’Etat de faire de ce septennat le mandat des femmes et des jeunes ».

Dans cette circonscription située dans l’arrondissement de Ndom, le président de la section des jeunes assure que la fête se prépare depuis la proclamation des résultats du scrutin. En déplorant les effets néfastes des tensions post-électorales, le parti et lui continuent de prôner la paix et le vivre ensemble en appelant les compatriotes à respecter les lois et les institutions de la République.