Cameroun : le retour du président Paul Biya annoncé

Le chef de l’État en Europe pour un court séjour privé depuis le 21 septembre dernier est attendu au Cameroun dans les prochaines heures.

Parti de Yaoundé le 21 septembre dernier, quelques jours avant le début de la campagne électorale, le chef de l’État est annoncé au pays. Le retour du candidat du Rdpc à l’élection présidentiel s’annonce au moment où il est attendu sur le terrain pour rencontrer les électeurs et rassurer la population de sa présence. Cependant, alors qu’aucune communication officielle n’a été faite par le Cabinet civil de la présidence en rapport avec ce voyage, deux versions sont en contradiction sur l’itinéraire présidentiel.

Dans la capitale Yaoundé, des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais se mobilisent pour réserver un accueil à leur champion. Dans une note, le président de la commission de la zone de campagne de Yaoundé II, Paul Eric Djomgoue, informe tous les membres des commissions de la zone, secteurs, sous-secteurs, Comités locaux et les militants à se masser le 1er octobre 2025 dès 12 heures en tenue du parti le long de l’itinéraire présidentiel afin de réserver un accueil triomphal au chef de l’État. Du côté de la zone de campagne de Yaoundé 2, la mobilisation est aussi perceptible depuis la veille.

Cette version récente qui fait bouger même les responsables du Comité central du parti est loin d’être en phase avec l’annonce issue d’autres sources il y a quelque temps. Jusqu’à mardi, la rumeur a annoncé le retour du chef de l’État par la ville de Maroua, capitale régionale de l’Extrême-Nord. Dans cette perspective, le président-candidat allait atterrir à l’aéroport international de Maroua-Salak. Les mêmes sources annoncent que dès son retour, le chef de l’État ferait un meeting de campagne dans la capitale régionale de l’Extrême-Nord. Rien n’y est pourtant officiel. Le chef de l’État est plutôt attendu à Monatélé dans la Lekié.