Cameroun : le SDF célèbre son 35è anniversaire dans l’espoir de remporter la présidentielle de 2025

Le président du Social Democratic Front s’est adressé à ses militants ce jour à travers les canaux digitaux du parti politique.

Le Front social démocrate a 35 ans ce 26 mai 2025. Créé en 1990 par les pères-fondateurs dont Ni John Fru Ndi, le parti politique s’est hissé parmi les plus déterminés à conquérir le pouvoir par les urnes, surtout dans les années 90 et 2000. Le parti a remporté des victoires dans le combat pour la démocratie au fil des années. Le parti a aussi montré de quoi il était capable à travers ses performances à l’issue des élections présidentielles, parlementaires et locales successives.

Aujourd’hui, alors que la côte du parti a baissé, le nouveau directoire travaille à relever son influence à travers le pays. Le chantier de réforme et de redynamisation amorcé il y a quelques années sera évalué en octobre prochain lors de l’élection présidentielle. En vue de cette échéance, le parti a investi Joshua Osih comme candidat. Ce dernier va porter les chances du parti pour la deuxième fois après 2018.

A l’occasion des 35 ans du parti, le candidat du SDF à l’élection présidentielle s’est adressé ce matin à ses militants et sympathisants. Voici l’extrait de son message.

« Il y a 35 ans le SDF est né du courage de quelques-uns et de l’espoir des millions face à la tyrannie, nous avons rêvé de liberté, contre l’injustice nous avons défendu la justice. Et à travers des décennies de lutte, nous avons gardé vivante la flamme de la démocratie pour le cœur des Camerounais. Cet anniversaire n’est pas seulement une célébration du passé. C’est aussi un appel à l’action pour notre avenir.

Le Cameroun est à la croisée des chemins. Notre peuple aspire au changement, et au changement réel profond et significatif. Et c’est notre devoir en tant que socio-démocrate de mener cette transformation avec courage, compassion et conviction. Nous réaffirmons notre engagement pour un Cameroun juste, uni et fédéral. Nous défendons une nation où chaque citoyen compte, où l’Etat de droit prévaut et où aucun enfant n’est laissé pour compte. Aux pères fondateurs, aux martyrs de notre mouvement, à chaque militant qui a parcouru ce long chemin à nos côtés je dis merci… »