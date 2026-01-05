Cameroun : le Synes lance une nouvelle grève dans les universités publiques ce 05 janvier

Le Bureau exécutif du syndicat national des enseignants du supérieur a émis le mot d’ordre samedi dernier en vue de mettre la pression sur le gouvernement qui fait des promesses depuis des années sans les réaliser.

Dès ce lundi 05 janvier 2026, les enseignants observent une cessation d’activités au sein des 11 universités d’État. Le syndicat national des enseignants du supérieur (Synes) en a lancé le mot d’ordre le 03 janvier dernier au terme d’une réunion extraordinaire de son bureau exécutif.

Les causes de cette grève sont inhérentes au non-respect des engagements pris par l’État au sujet de la dette académique couvrant la période 2000-2021 ; l’accumulation des impayés des prestations académiques dans les différents établissements des universités d’État depuis l’année 2022. En plus, le syndicat constate que près de 80% des enseignants n’ont pas perçu la 3ème tranche de l’allocation spéciale pour la modernisation de la recherche.

Les membres du syndicat dénoncent l’absence de réalisation des promesses de l’État concernant leurs revendications. Les années antérieures, à la suite des pressions successives dirigées contre les autorités, ces dernières ont annoncé des mesures qui tardent à se concrétiser. Conséquence, la dette académique des années 2000 à 2021 reste impayée à la totalité des membres, tout comme les prestations académiques des trois dernières années. Toutefois, le dialogue permanent entre le ministère de l’Enseignement supérieur et les enseignants ainsi que le paiement après revendication des primes de modernisation de la recherche aboutissent très souvent à l’annulation des mots d’ordre de grève et à la reprise des activités.

Prévue pour débuter ce lundi et s’achever le 14 janvier 2026, la nouvelle grève des enseignants du supérieur au sein des universités publiques est générale. Mais, elle ne touchera pas, selon la note du secrétaire général du bureau exécutif du syndicat, Pr jeannette Wogaing Fotso, la participation aux jurys des soutenances de thèse de doctorat/PhD.