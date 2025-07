Cameroun : le vote électronique divise les avocats

Alors que la campagne bat son plein en vue des élections au Conseil de l’Ordre national des avocats, le scrutin électronique nourrit des débats contradictoires hors des prétoires.

Des avocats ne sont unanimes sur la forme de scrutin à adopter pour les élections prévues le 14 juillet 2025. Ce jour-là, les avocats au barreau du Cameroun vont choisir le nouveau président du Conseil de l’Ordre, celui qui va succéder à Me Mbah Eric Mbah. À mesure que les jours s’égrènent et que les candidats se battent à séduire l’électorat, les débats de fond touchent au vote électronique. Forme innovante de désignation des représentants de la corporation, elle serait à sa première utilisation si elle est adoptée.

Mais avant le consensus, les défenseurs des droits de citoyens divisés en deux groupes soutiennent leurs prétentions. Les uns plaident pour la nouveauté en défendant la révolution qu’apporte le vote électronique au sein du Barreau camerounais. Les autres, en majorité ceux qui tiennent compte de la communauté, estiment que la révolution tant défendue est défavorable aux cabinets considérés comme modestes face à ceux dont la notoriété est établie.

Dans l’ensemble, le débat n’arrête pas le mouvement qui s’achemine au renouvellement de l’équipe dirigeante du Conseil. Toutes les techniques sont employées. La campagne se déroule en ligne, où les candidats tissent leurs toiles pour toucher l’ensemble du réseau des électeurs potentiels. Les média s traditionnels ne sont aux oubliettes. Ils sont aussi empruntés pour amplifier l’écho des candidatures et des projets des candidats. Tout fait croire que la corporation vit au moment où plusieurs jeunes avocats viennent de prêter serment. Ils ont besoin d’encadrement et d’orientation. Le nouveau président va poursuivre ce chantier.

Me Mbah Eric Mbah sous la présidence duquel ces jeunes se sont engagés dans l’avocature ne jette pas l’éponge. Il est candidat à sa propre succession. Tentent de le succéder au siège de bâtonnier, Me Richard Tamfu, Me Dominique Fousse, Me Yves Patrick Kless Kouanou et Me Tom Nkongho Agbor. Le 14 juillet prochain, le vainqueur sera connu.