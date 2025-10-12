Cameroun : l’élection présidentielle s’est déroulée sans incident majeur

C’est la conclusion du ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, à la suite de la fermeture des bureaux de vote sur l’ensemble du territoire camerounais.

C’est terminé ce 12 octobre 2025. L’élection présidentielle vient d’être clôturée dans tous les bureaux de vote ouverts pour départager les 12 candidats retenus. Depuis l’ouverture de ces espaces dédiés à 08 heures ce matin, les électeurs ont accompli leur droit de vote et leur devoir citoyen. Au bout des opérations de vote, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, fait le point de la journée de vote. Les premiers rapports des autorités administratives « font état d’un scrutin présidentiel qui s’est déroulée sur l’étendue du territoire nationale sans incident majeur, tout comme la campagne électorale qui s’est achevée hier à minuit », déclare l’agent du gouvernement dans le processus électoral. Seul bémol enregistré, les écarts de langage de certains candidats.

Au cours du point de presse, le Minat a insisté en déclarant que le scrutin s’est effectivement déroulé dans les 360 communes et dans les 10 régions sans incident majeur. Les autorités administratives ont pointé 31 653 bureaux de vote. Elles ont aussi confirmé la présence des bulletins de vote des 12 candidats dans les différents bureaux de vote. Mais, certains candidats ont été faiblement représentés par leurs mandataires. Toujours dans l’ordre des chiffres liés au scrutin, le Minat déclare avoir délivré 5 575 accréditations aux observateurs électoraux déployés dans les 10 régions. Les demandes accréditions provenaient des représentations diplomatiques, des ONG, des associations civiles ou religieuses. Au total 165 organismes nationaux et internationaux ont fait la demande.

Dans la suite du bilan de l’élection, le ministre déplore le fait que certains candidats ont pris des dispositions pour faire publier de faux résultats électoraux via les plateformes illégales. A ces candidats, l’agent du gouvernement demande d’arrêter leur activité. Dans le cas contraire, « l’administration passera à l’offensive ». Et les contrevenants feront face à la rigueur de la loi.

Pour finir, Paul Atanga Nji a rappelé la suite du processus électoral. Une fois que les opérations de vote s’achèvent dans les bureaux de vote, les commissions locales de vote, les commissions départementales de supervision et la commission nationale de recensement des votes vont poursuivre le décompte et la vérification des suffrages. Puis, le Conseil constitutionnel va proclamer les résultats officiels.