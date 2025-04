Cameroun : Léon Theiller Onana dans le viseur du Rdpc

Le conseiller municipal du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la commune de Monatélé qui a saisi en référé le juge pour exiger la convocation immédiate d’un congrès du parti est appelé à s’expliquer à la mairie pour absentéisme aux sessions.

La bataille politique interne au Rassemblement démocratique du peuple camerounais se fait sentir et s’accentue au sein du conseil municipal de la commune de Monatélé. L’organe exécutif, le maire, vient d’adresser une demande d’explication à l’un des membres de l’organe délibérant, le conseiller municipal, Léon Theiller Onana. Le maire dans sa correspondance datée du 03 avril adressée à l’élu, déplore l’absence de ce dernier au dernier conseil municipal tenu les 26 et 27 février 2025 ainsi qu’aux autres sessions antérieures. Pour manquement à ses engagements pris en début de mandature en 2020 et en violation de l’article 188 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, le maire a demandé au conseiller de s’expliquer dans les 72 heures.

En réponse à cette demande d’explication, le conseiller municipal reproche au maire la violation de l’article 32 du Code suscité qui demande au maire d’adresser la convocation d’une session conseil municipal aux Conseillers dans un délai de 15 jours ou de trois jours en cas d’urgence. Léon Theiller Onana déclare que le maire ne lui a jamais adressé une pareille convocation. En plus, il révèle qu’il accomplit à ses frais, une mission que le maire lui a confiée consistant à rechercher des partenaires étrangers au développement. L’élu demande aussi au maire de terminer sa mission s’il est celui par lequel sa « mort politique » ou son « élimination physique » arrivera.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’échange de correspondances suscite des interrogations, dont celle de savoir si le parti Rdpc serait derrière la convocation surprise du maire, qui arrive après sept absences constatées. Le magistrat municipal est resté silencieux après les six premières absences. Une fois que le conseiller municipal a déposé une plainte au tribunal contre l’illégitimité du président national du parti, il a reçu une demande d’explication.

Selon certains acteurs politiques locaux, cette demande cache bien une main derrière le maire qui pourrait finir par évincer Léon Theiller Onana du Rdpc, comme ce fut le cas de bien d’autres comme le Pr Pascal Charlemagne Messanga Nyamding définitivement exclu en 2022. Tout commencera par la destitution de la cible comme conseiller municipal.

Alors que le conseiller municipal tente de remettre le maire à sa place, le tribunal de première instance du Centre administratif à Yaoundé tient la première audience relative à l’affaire de la légalité du président national du Rdpc le 10 avril 2025.