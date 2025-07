Cameroun : Léon Theiller Onana dépose la 2è candidature du RDPC à Elecam

Le conseiller municipal de la commune de Monatélé a transmis son dossier par lettre recommandée via la Campost.

Léon Theiller Onana est décidé d’aller jusqu’au bout. Le militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, a déposé son dossier de candidature ce vendredi 18 juillet 2025. Le candidat à la candidature a transmis son dossier par lettre recommandée via la Campost. Un responsable de la Cameroon Postal Services a acheminé le pli fermé à la commission de réception des candidatures logée à la direction générale des élections à Yaoundé.

Léon Theiller Onana introduit ainsi la deuxième candidature du parti au pouvoir après celle déposée le 17 juillet 2025 par le secrétaire général du Comité central du parti Jean Nkuete et le directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Mvondo Ayolo. Le conseiller municipal justifie sa démarche par le refus de la hiérarchie du parti d’organiser le congrès pour légitimer ses organes avant l’élection, et le refus d’organiser la primaire. Laquelle allait départager le candidat Paul Biya et le candidat Léon Theiller Onana. Ce dernier soutient que Paul Biya est illégal en tant que président du parti, car son mandat est échu depuis 2016.

Dans une sortie hier, Leon Onana a rappelé que « la décision du président Paul Biya de déposer sa candidature sans passer par le congrès ou des primaires est un mépris envers la base militante du RDPC. Malgré le refus de certaines administrations de nous fournir les documents nécessaires, nous affirmons que notre dossier sera déposé avant la date limite ». Les deux candidatures étant sur la table d’Elecam, il revient au Conseil électoral de trancher en premier ressort.