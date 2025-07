Cameroun : l’épouse de Michel Ngatchou interpellée

Des éléments des Forces de maintien de l’ordre ont procédé à l’arrestation de l’épouse de l’animateur radio en fuite dans la nuit du 25 au 26 juillet 2025.

L’épouse de Michel Ngatchou est entre les mains des autorités sécuritaires depuis la nuit du 15 juillet 2025. Elle a été interpellée à leur domicile au quartier Logpom à Douala en présence de leurs quatre enfants, a annoncé Griote, la plateforme d’information et de défense des droits des femmes.

Son arrestation fait suite à l’émission par la gendarmerie et la police d’un avis de recherche contre son mari. Michel Ngatchou, animateur radio et activiste politique, fait l’objet de recherche active sur le territoire camerounais. Il est accusé de plusieurs infractions présumées dont «appel à l’insurrection», «discours haineux», «Incitation à la récolte civile» et autres.

En fin juin dernier, Michel Ngatchou a annoncé via les réseaux sociaux avoir quitté le Cameroun. Comme motif de départ, il a invoqué les poursuites ordonnées à son encontre par les autorités du pays en raison de ses positions affichées en faveur de l’opposant Maurice Kamto. Il est allé vers une destination inconnue. Sur ses réseaux sociaux, il n’a pas arrêté de multiplier les publications pour critiquer certains barrons civils et militaires du régime de Yaoundé.