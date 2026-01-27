Cameroun : les communes de Yaoundé 1er et Yaoundé 5è reçoivent des balayeuses mécaniques

Le ministre de l’Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha Courtes, a rétrocédé ce matériel de nettoyage aux deux municipalités le 26 janvier dernier.

Le gouvernement camerounais multiplie des initiatives pour renforcer le niveau de propreté des villes camerounaises, en l’occurrence la ville de Yaoundé. Le ministre de l’Habitat et du Développement urbain a présidé lundi dernier la cérémonie de rétrocession des balayeuses mécaniques aux communes d’arrondissements de Yaoundé 1er et de Yaoundé 5è. Le membre du gouvernement par cette action, entend apporter sa pierre pour l’amélioration de salubrité des voies publiques, de la physionomie de la ville de et du bien-être de la population. Célestine Ketcha Courtes a recommandé aux maires qui en sont des bénéficiaires de faire bon usage de ce matériel. Un usage responsable pour un entretien régulier permettra de garantir la durabilité et l’efficacité dans le temps, a rapporté le ministère.

L’action du Minhdu n’est pas isolée dans un contexte où le gouvernement est engagé à soutenir les collectivités territoriales décentralisées dans la lutte contre l’insalubrité dans les villes camerounaises. La semaine dernière, c’est le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, qui a remis 700 brouettes, 700 pelles, 700 balais et 700 râteaux aux sept communes de Yaoundé dans le cadre de l’initiative « Yaoundé ville propre », dans le but d’enlever les décharges à ciel ouvert visibles dans la capitale et de maintenir la ville propre.

Toutes ces initiatives se multiplient à la suite de l’interpellation du gouvernement l’année dernière par le Premier ministre Joseph Dion Ngute sur l’insalubrité grandissante dans les villes et au lendemain des états généraux sur le sujet. En remettant les balayeuses mécaniques à Yaoundé 1er et Yaoundé 5è, le Minhdu annonce des actions similaires pour les autres communes et les autres villes du pays. Le gouvernement et les collectivités territoriales décentralisées mutualisent ainsi pour mieux faire face au problème. L’objectif général est de résoudre de manière durable l’équation persistante de l’insalubrité dans les villes du pays.