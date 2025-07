Cameroun : les coulisses de la rencontre entre Bello Bouba et Mamadou Mota vice-président du MRC

La rencontre a eu lieu au quartier Santa-Barbara dans la capitale politique du Cameroun le 02 juillet 2025. Bello Bouba Maïgari et Mamadou Mota ont parlé du rapprochement entre le MRC et l’UNDP.

Les tractations sont en cours dans les coulisses entre les responsables du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) et le directoire de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp). Les deux partis politiques établissent les premiers contacts annonçant les couleurs d’une possible coalition avant la tenue de l’élection présidentielle d’octobre 2025. Le 02 juillet dernier, le vice-président du MRC, Mamadou Mota, a rendu visite au président national de l’Undp Bello Bouba Maïgari, sur invitation de ce dernier.

La rencontre qui a duré deux heures environ a permis aux deux responsables d’ouvrir des échanges sur la possibilité de rapprochement des de leurs formations politiques respectives. Le président de l’Undp souhaite travailler avec le MRC en vue du changement au sommet de l’Etat du Cameroun. Le ministre Bello Bouba pense à mutualiser avec le parti politique dont le candidat a été déclaré 1er de l’opposition à l’issue de la présidentielle de 2018.

Le vice-président du MRC, après l’avoir écouté, a transmis l’essentiel des échanges au président national, Maurice Kamto. Dans les coulisses, le directoire de l’Undp penche pour la mise en place d’un cadre de concertation avec l’Alliance politique pour le changement APC qui a choisi Maurice Kamto comme candidat à la présidentielle. La rencontre entre les deux candidats déclarés, Bello Bouba et Maurice Kamto étant l’ultime étape pour déterminer la stratégie finale avant le scrutin.

La démarche s’inscrit dans la logique des deux leaders qui ont la main tendue pour former des blocs solides capables de renverser le régime par la voie des urnes. Dans un entretien paru sur Jeune Afrique le 02 juillet 2025, Bello Bouba Maïgari déclare que l’Undp est ouverte à toutes les forces du changement pour une coalition. Le président national du Front pour le salut national du Cameroun (FSNC), Issa Tchiroma Bakary, a exprimé cette même ouverture dans un entretien accordé à BRUT Afrique. Le candidat déclaré à la présidentielle d’octobre est aussi parmi les leaders politiques avec lesquels le MRC pourra vouloir composer une force encore plus solide. Une rencontre s’annonce entre Issa Tchiroma et Mamadou Mota dans les prochains jours.