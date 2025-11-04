Cameroun : les députés de l’UDC manifestent à l’Assemblée nationale

Les élus de l’Union démocratique du Cameroun dénoncent à l’hémicycle, l’injustice électorale observée au scrutin présidentiel d’octobre dernier. La présidente du parti commente le geste de ses représentants à l’Assemblée.

Au terme de la séance plénière consacrée à l’ouverture de la session budgétaire le 03 novembre 2025 à l’Assemblée nationale, les députés de l’UDC ont brandi une banderole en signe de protestation. Sur ladite banderole, ils ont porté : « Nous refusons le silence face à un système qui opprime, divise et trahit la confiance du peuple. Nous réclamons justice électorale ; actes courageux et forts et non des promesses ni le mépris pour la vérité et la paix. Nous sommes l’UDC : la voix de celles et ceux qui croient encore que notre pays mérite mieux ».

L’acte a été posé juste à la suite de l’allocution d’ouverture de la session du président de chambre. Dans son propos, Cavaye Yeguie Djibril a adressé les félicitations de l’Assemblée nationale au président Paul Biya réélu pour un huitième mandat à la tête de l’Etat. Mais dont la victoire est contestée dans des manifestations de rue et des appels aux villes mortes. Sans oublier de nombreuses « irrégularités graves » portées au Conseil constitutionnel par la candidate de l’UDC, Hermine Patricia Tomaino Ndam Njoya, malheureusement déboutée.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





Un jour après l’acte de ses élus, la candidate classée cinquième à l’élection présidentielle réagit sur les réseaux sociaux. « Nous sommes un parti d’opposition, et nous l’assumons pleinement, parce que s’opposer à l’injustice n’est pas un choix, c’est un devoir. Nous portons la Foi d’un Cameroun debout, décidé à tourner la page et à ouvrir une Nouvelle Ère », déclare le maire de Foumban.

Les députés de l’Udc ont choisi de se faire entendre à l’hémicycle au moment où le pays fait encore face à des tensions post-électorales liées à la contestation des résultats du scrutin. Hier lundi était le premier jour des villes mortes dont le mot d’ordre a été lancé par le candidat Issa Tchiroma Bakary en signe de contestation desdits résultats. En marge de ces constations, un autre membre de l’Assemblée nationale, a décidé de boycotter la séance plénière du 03 novembre.

Le député Nourane Foster du PCRN a déclaré dimanche sur ses réseaux sociaux avoir « décidé d’écouter les cris du peuple qui exige la liberté d’expression et le respect des opinions différentes ». Décriant les arrestations arbitraires, la privation de liberté à l’encontre des jeunes, l’économie au point mort, elle appelait à l’action pour le changement. Mais, face à la composition actuelle de l’Assemblée nationale où le parti au pouvoir occupe 152 sièges, les protestations de l’opposition auront de la peine à porter des fruits.