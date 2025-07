Cameroun : les plaintes de Robert Kona hantent encore Cabral Libii

Le père fondateur du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN), Robert Kona, cherche à faire annuler les résolutions du congrès du parti ayant investi Cabral Libii candidat à l’élection présidentielle de 2025.

Le tribunal de première instance de Mfou autorise Robert Kona à assigner en référé d’heure en heure 27 militants du parti camerounais pour la réconciliation nationale ce 22 juillet 2025. La juridiction donne l’autorisation pour assigner Cabral Libii, Ousmanou Malpetel, Boubakari Massardine, Gouane Wanie Roman Wanfen William, Armand Okol, Bitouga, Garga Waguie, Gontao Pierre et les autres.

Le demandeur Robert Kona saisit la justice aux fins de voir annuler les résolutions du congrès tenu les 23 et 24 mai 2025 par le PCRN à Nkolafamba. Les résolutions de ce congrès ont investi Cabral Libii candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025. Ce qui a donné à l’homme politique la latitude de déposer sa candidature à la direction générale des élections le 17 juillet 2025. Cabral Libii est le candidat du parti qui a déposé le dossier en vue de l’élection. Mais, sa candidature semble se heurter à l’offensive judiciaire menée par Robert Kona au tribunal de première instance de Mfou.

Face à cette démarche du cofondateur, Cabral Libii invite ses militants à rester concentrés et à garder les yeux fixés sur l’élection du 12 octobre 2025. « Je vous le réitère. Restons concentrés sur le défi que nous devons relever le 12 octobre 2025. La désinformation et les petits mensonges isolés d’un membre du gouvernement soutenu et répandus par ses relais dans l’opposition ne doivent pas nous distraire. À maintes reprises dans les médias, j’ai relaté les circonstances exactes dans lesquelles j’ai été porté à la tête du PCRN. Grâce à Dieu nous avons traversé plusieurs épreuves », a exhorté le président du PCRN.

L’affaire Robert Kona et Cabral Libii a connu plusieurs audiences au tribunal de Kaélé, au tribunal de première instance de Maroua. Au bout des différentes procédures visant à annuler le congrès de Guidiguis du 11 mai 2019 ayant porté Cabral Libii à la tête du parti, ce dernier a eu gain de cause. La justice l’a jusque-là maintenu au poste de président. Mais Robert Kona ne lâche pas prise.