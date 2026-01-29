Cameroun : les Zomlo’o réclament justice après l’assassinat barbare de Marie Louise Mballa Ntsama

Les guides traditionnels du peuple Ekang Beti Benanga ont saisi par correspondance le ministre d’État, ministre de la Justice Garde des sceaux pour exprimer leur indignation après l’assassinat de leur « sujet ».

Du sang a été versé. Une vie a été ôtée de la manière la plus violente. Le crime reste encore impuni. Des présumés assassins sont encore libres. Les guides de la tradition Ekang Beti Benanga en sont indignés. Selon eux, Louise Mballa Ntsama a trouvé la mort « dans des circonstances effroyables laissant le TSO non souhaité dans sa famille ». Mais, ni l’information ni la communication n’ont encore été faites à propos des enquêtes ouvertes sur cet autre cas d’assassinat sauvage et inhumain. Et qui est similaire à celui du chef de chaine de radio Amplitude FM, Martinez Zogo.

Les Zomlo’o réclament justice pour Louise Mballa Ntsama auprès du ministre chargé de la Justice, Laurent Esso à qui ils demandent des éclairages sur l’enquête qui piétine. Pour eux, le mode opératoire est similaire à celui de l’assassinat de Martinez Zogo. Or, pour le journaliste, « du simple fait de suspicion » de hautes personnalités de la République ont été interpellées. Et la procédure judiciaire suit son cours. Ils dénoncent la justice de deux poids deux mesures qui semble se présenter dans le cas de Louise Mballa Ntsama dans lequel des cas d’interpellation n’ont pas encore été mentionnés.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





A l’absence de coupables, et si rien n’est fait, les Zomlo’o annoncent des rites spirituels visant à sanctionner tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cet assassinat. Ils se félicitent à ce sujet des rites faits après la découverte du corps de leur fils Martinez Zogo, lesquels auraient produit des résultats positifs.

Pour rappel, dans la nuit du 06 au 07 janvier 2026, Marie Louise Mballa une Franco-camerounaise en vacances au Cameroun a été mortellement poignardée à son domicile au quartier Mvan, lieudit Complexe Beac alors qu’elle est revenue au pays deux jours plus tôt. Les agresseurs se sont introduits à son domicile avant de commettre leur forfait laissant le corps avec plusieurs blessures. Une enquête a été ouverte et son gardien a été embarqué comme principal suspect. Suite à ce drame, la direction régionale de la police judiciaire du Centre a lancé un avis de recherche national d’un homme dangereux, le nommé Mamadou Baba recherché pour des faits de meurtre.