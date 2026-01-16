Cameroun : l’homme politique Bertrand Mang attendu à la police judiciaire le 20 janvier

Une convocation lui a été servie le 13 janvier 2026 l’invitant à se présenter à la direction de la police judiciaire du Littoral.

Encore un homme politique visé par une enquête judiciaire au Cameroun. Jacques Bertrand Mang, ancien cadre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, est invité à se présenter à la police judiciaire pour affaire le concernant. Les documents relatifs à cette convocation publiée par l’intéressé ce jour via Facebook, ne renseignent pas sur les motifs qui pourraient favoriser ou non les poursuites judiciaires qui se déclenchent.

LA SUITE APRÈS LA PUBLICITÉ





L’homme politique lui-même en publiant les documents, ne donne aucune précision sur les motifs de l’enquête judiciaire qui s’ouvre contre lui. En les portant à l’attention du public, il a voulu sans doute, prévenir les internautes sur le fait qu’il est visé par une enquête et qu’en se présentant à la police judiciaire, ils peuvent s’attendre à son incarcération. Néanmoins, si les motifs ne sont pas présentés, les récentes sorties de l’homme politique fournissent quelques indices pouvant ouvrir des pistes de compréhension.

En effet, via sa page Facebook, Jacques Bertrand Mang fait des sorties successives pour critiquer les personnalités issues de différents domaines et bien connues de la scène publique au Cameroun. Le 12 janvier par exemple, il a publié une vidéo dans laquelle il critiquait la première dame sur les dépenses effectuées pour organiser la cérémonie des vœux de nouvel an le 09 janvier dernier. Selon lui, les fleurs utilisées venaient du Kenya.

« Le genre de fleurs que j’ai vu au palais (…) j’ai les factures de ce genre de fleurs. Seulement ces fleures peuvent construire au moins 100 forages dans différents quartiers dans la ville de Douala. Madame Chantal Biya, la gabegie c’est trop. Vous dépensez trop », a-t-il déclaré en indiquant que dans le même temps, des populations manquent d’eau potable dans certains quartiers de Douala, comme à Brazzaville, non loin de l’aéroport international de Douala. D’autres sorties vidéos ont concerné l’actuel président de la Fecafoot ou encore le ministre des Postes et Télécommunications. Bien avant, après sa démission du PCRN en 2025, il a critiqué le président dudit parti Cabral Libii.